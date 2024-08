Vacanze all’estero, se stai male non dimenticare questi fogli: senza i documenti non ti danno alcun medicinale

Quando parti per le tue vacanze all’estero, non dimenticare questi fogli, ti saranno indispensabili se ti ammali mentre sei fuori casa.

Siamo certi che in queste settimane in cui non si fa altro che pensare alle vacanze, siano molti i nostri compaesani che pensano di intraprendere un viaggio all’estero. Per quanto l’Italia sia una delle mete più a ambite da tutti e abbia numerosi luoghi di interesse, non sono pochi coloro che vorrebbero esplorare il mondo, vederlo da molto più vicino.

Ovviamente quello che si vorrebbe è solo godersi il proprio viaggio senza dover incorrere in qualche contrattempo. Purtroppo però dobbiamo ammettere che la vita è spesso imprevedibile e non di dato succede che è proprio quell’influenza che non prendevi da mesi ti colpisce propriamente se in vacanza. Oppure dimenticato sul comodino di casa proprio il farmaco che ti serve quotidianamente.

Questi sono gli imprevisti che creano maggior panico nel momento in cui si viaggia in un paese lontano dalla propria casa. proprio per questo motivo conosce tutte le regole e tutte le Tips di comportamento che bisogna applicare in questi casi è veramente importante.

Anche all’estero puoi curarti come se fossi in Italia, ma devi fare attenzione a questo specifico particolare.

L’importanza di avere i documenti giusti quando si è in viaggio

Quando si viaggia in generale, è importante avere con sé i propri documenti, si tratta di qualcosa che troppo spesso sottovalutiamo. Soprattutto nel caso in cui si dovesse aver bisogno di acquistare dei farmaci è indispensabile essere in possesso non solo della prescrizione medica ma anche di altri elementi estremamente importanti.

All’interno dell’Unione Europea non si dovrebbero avere delle grandi difficoltà, anche considerando che le moderne ricette elettroniche, dovrebbero essere utilizzabili in tutta la comunità europea. Ovviamente i maggiori difficoltà si possono avere nel casi in cui si viaggia di fuori di tali confini. Ma occorre anche considerare che ci sono casi in cui un farmaco non ha lo stesso nome in una diversa nazione.

In che modo acquistare medicinali all’estero

Proprio perché uno stesso medicinale potrebbe non avere lo stesso nome in un altro paese, la ricetta dovrebbe contenere anche il nome di quello che è il principio attivo contenuto al suo interno. In linea di massima all’interno dell’Unione Europea non vi è bisogno di alcun modulo per l’acquisto di un medicinale.

Nel caso in cui si intenda utilizzare una ricetta elettronica si consiglia di avere con sé anche la copia cartacea, considerando che in alcuni casi il formato elettronico non viene riconosciuto ai sistemi internazionali. L’alternativa è quella di chiedere al proprio medico una ricetta transfrontaliera che ne permetta l’utilizzo anche fuori dal confine italiano.