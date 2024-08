Lampadine, il LED fa davvero risparmiare? I calcoli degli esperti ti danno una risposta certa al 100%

Le care lampadine a LED offrono veramente il risparmio che promettono? Gli esperti sono pronti a dare subito una risposta.

Sono ormai diversi anni che i consumatori volgono l’attenzione nei confronti dei metodi più efficaci per poter avere un risparmio in bolletta. Il prezzo sempre in salita dell’energia elettrica fa in modo che ognuno dei consumatori vada alla ricerca del metodo migliore per poter risparmiare anche solo pochi euro.

A questo bisogno di risparmiare si aggiunge una serie di misure e di modifiche che sono state intraprese per rendere la casa più efficiente e allo stesso tempo anche meno inquinante. Le lampadine LED sono tra le misure prese per riuscire ad ottenere un buon risparmio e soprattutto per riuscire ad abbattere l’inquinamento.

Ma quello che ci si chiede è se le note lampadine a LED siano poi in grado di offrire o meno, un buon risparmio. In questi anni sono stati molti coloro che si sono chiesti se effettivamente queste lampadine di ultima generazione siano efficaci per avere un buon risparmio.

Una domanda che ha molto senso se si considera che, le bollette per la fornitura elettrica continuano ad aumentare in maniera a dir poco esponenziale. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Numerosi i vantaggi delle lampadine LED

Le lampadine LED non utilizzano filamenti incandescenti, come invece succedeva con le vecchie lampadine. Ma non lasciatevi ingannare delle lampadine di design che sono comunque a LED, ma ricordano molto quelle della tradizione ormai passata. Questa particolare tecnologia va a utilizzare l’elettroluminescenza e materiali semiconduttori. Questo permette di utilizzare meno energia, anche se la luce emessa risulta essere molto più forte di quella che ci sarebbe in altre situazioni.

Con un ciclo vitale molto più lungo di quello delle lampadine tradizionali, sono estremamente resistenti. Il più grande problema che in principio si riscontrava su questa tipologie di lampadine era un prezzo elevato, giustificato dalla resa molto più elevata. Ma attualmente anche questa tendenza sembra essere cambiata e i prezzi delle lampadine LED si sono nettamente abbassati.

Il vero risparmio ottenibile con questa tipologia di lampadine

A questo punto ci si chiede quanto sia effettivamente possibile risparmiare con le lampadine LED. Esse dovrebbero offrire un risparmio pari al 95%. In altre parole, considerando una lampadina a LED di 10 Watt accesa per 8 ore al giorno, la spesa mensile sarà di circa 57 centesimi di euro al mese, a cui ci si aggiunge poi il costo kWh di poco inferiore ai 0,24 centesimi.

Una lampadina alogena per poter offrire lo stesso risultato in termini di illuminazione, dovrebbe essere da almeno 65 Watt con una spesa di 3,7 euro al mese.