Insetti addio, quest’estate non ti danno più fastidio: con questo metodo fai da te risparmi e vivi sereno

Insetti by bye, come tenerli lontani da te questa estate. Il rimedio casalingo top.

Non c’è alcun dubbio che sia piuttosto spiacevole nel trascorrere del tempo all’aria aperta, magari nel proprio giardino o balcone di casa, con degli amici o parenti ed essere letteralmente assaliti dagli insetti. Lo stesso possiamo dire se stiamo riposando, dopo tante ore trascorse a pulire la nostra dimora, prendendo il sole o leggendo un buon libro.

Anche i nostri bambini possono essere stancati dall’arrivo di questi animaletti mentre stanno giocando a palla o a nascondino o semplicemente stanno facendo merenda. Tuttavia la cosa più pesante è che poi gli insetti tendono a entrare anche all’interno del nostro nido e poi, se si trovano bene, a non uscirne praticamente più.

Capite dunque bene che tutto ciò sarebbe assolutamente da evitare per la nostra salute in linea generale. E per riuscirsi in maniera vincente e convincente bisogna necessariamente giocare d’anticipo, memori difatti del famoso quanto veritiero detto popolare che prevenire è meglio che curare.

La prima cosa da fare è quella di non lasciare mai residui di cibo nel lavandino della nostra cucina o nei piatti sul tavolo. Occhio anche a quello che può cadere per terra tra una portata e l’altra. La stessa identica cosa la possiamo affermare per bibite zuccherine ed alcol. Difatti tutto ciò può risultare molto attrattivo, ad esempio, per mosche, vespe, zanzare e api.

Insetti addio con questi semplici trucchi

Attenzione anche alla polvere perché in essa proliferano a go go gli acari che non sono di certo il massimo per il nostro organismo. Anche il disordine e la mancata igienizzazione della nostra dimora possono attrarre come una sorta di calamita un po’ tutte le tipologie di insetti che nella confusione possono nascondersi alla grande.

Occhio pure a non tenere ordinato il nostro giardino. Dobbiamo infatti, oltre a pensare di irrigarlo maggiormente quando fa caldo, provvedere al repentino taglio dell’erba e delle siepi oltre che tenere monitorata la salute delle piante e dei fiori. Non dimentichiamoci di spruzzare soprattutto sulle foglie dei prodotti anti parassiti.

Punta sul naturale, sarai vincente

In ogni caso se vogliamo stare più tranquilli, godendoci a pieni polmoni la nostra estate, sia negli spazia all’aperto che al chiuso della nostra casa, ci conviene a puntare su rimedi naturali e low cost. Per scacciare le formiche, ad esempio, creiamo un composto a base di sapone di Marsiglia e acqua. Per le mosche invece va benissimo posizionare in punti strategici delle fettine di limone.

Lo stesso escamotage è fantastico per allontanare la zanzare. Per loro poi è assai fastidiosa anche la menta. Se poi puntiamo al suo olio pure le api ne risulteranno molto infastidite. La lavanda e la citronella invece funzionano alla grand per scacciare le vespe. Per evitare infine l’arrivo delle cimici spruzziamo nelle zone dove solitamente si annidano un semplice infuso di acqua e di sapone.