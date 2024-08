Vita da single, il costo per stare da soli in Italia è folle: se non hai questa cifra nel conto corrente sei spacciato

Vita da single, devi avere questi soldini se vuoi farcela. E parliamo di tantissimi.

Sei adulto ormai e l’idea di vivere ancora a lungo a casa con mamma e papà non ti alletta più di tanto. Per carità, li ami immensamente e loro sono persone meravigliose. Ci vai d’accordo e stai bene con loro ma ormai avete esigenze diverse. Tu hai la tua vita e vuoi i tuoi spazi. E l’idea che quando esci la sera la mamma ti aspetta ancora sveglio non ti va più a genio.

Stai male poi nel vedere che lei, pur crollando dal sonno, non abbandona la sua poltrona in salotto finché non ti vede aprire la porta d’ingresso. A tavola poi tuo padre ti chiede di come va al lavoro e nella tua vita sentimentale. Lui sogna per te qualcosa di più solido. Ormai si definisce anziano anche se è ancora un bell’uomo e lavora sodo.

Gli mancano pochissimi anni per andare in pensione mentre tua madre ci è appena andata. Si occupa ogni giorno delle tante faccende domestiche, va a fare la spesa e prepara manicaretti strepitosi soprattutto per te. Per lei, nonostante tu abbia quasi 30 anni, sei sempre il suo bambino. E tu, sebbene sia lusingato dalle sue attenzioni, vuoi imparare a responsabilizzarti di più.

Ormai hai un contratto a tempo indeterminato da anni. La realtà dove operi è solida e il capo ti stima moltissimo. In ballo, a stretto giro, te lo ha detto chiaramente, ci potrà essere una bella promozione che andrà a braccetto con un aumento di stipendio assai sostanzioso. E a quel punto l’idea di andare a vivere da solo non diventa più un miraggio.

Vita da single, valuta le spese prima di agire

Hai già dato un’occhiata a diversi appartamenti che potrebbero fare al caso tuo. Li hai visitati più volte e ti sei preso un poco di tempo per decidere. Stai valutando le loro caratteristiche, la distanza dal posto di lavoro e dalla casa dei tuoi genitori. Del resto sei figlio unico e sai che possono contare solo su di te se hanno bisogno di qualcosa.

Stai pure verificando se il quartiere è ben servito con supermercati e negozi che vendono beni di prima necessità. In ogni caso, oltre alla rata dell’eventuale mutuo o del canone d’affitto, devi pure mettere in conto tante altre spese, come quelle alimentari e soprattutto quelle relative agli allacciamenti delle varie utenze e di riflesso delle relative bollette.

Quanto devi guadagnare per farcela

Insomma, prima di compiere un passo tanto importante pensaci molto bene perché altrimenti rischieresti di aggravare pesantemente sulla tua famiglia d’origine. Calcola che la cifra media di spese mensili per vivere da single si aggira sui 1000 euro, stando però piuttosto bassi. Inoltre aggiungiamoci che, se decidi di prendere un appartamento in affitto, dovrai versare pure tre mesi anticipati.

E chiaramente dovrai pure pensare all’acquisto dei mobili così come di vari suppellettili, soprattutto per quanto concerne la cucina, nonché di piccoli e grandi elettrodomestici. Insomma, se non guadagni quasi 2mila euro al mese e non hai da parte almeno il triplo a questo giro ti conviene aspettare a fare il gran passo.