Lavoro estivo, sei ancora in tempo per pagarti una vacanza con i fiocchi: rispondi subito a questi annunci

Lavoro estivo, puoi ancora pagarci le tue vacanze. Scegli tra questi annunci e porta a casa bei soldini.

Lo sappiamo, è davvero brutto rimanere seduto sul divano mentre vedi i tuoi amici, parenti e vicini di casa andare in vacanza. Quest’anno tu, come del resto tantissimi altri italiani, non puoi andarci. No, non te lo puoi permettere dal punto di vista economico. Ti sei dato da fare per trovare un valido impiego ma più di qualcosa a tempo determinato non hai scovato.

Alla fine ti sei stancato di correre come un pazzo, a destra e a manca, per la città per conoscere persone e lasciare in giro il tuo cv. Puntavi tanto a quell’azienda. La segui con interesse sui Social da anni e sai praticamente tutto di lei. Sei anche riuscito a conoscere il capo e a chiacchierare un poco con lui.

L’ambiente è interessante e così pare lo stipendio. Il punto è che adesso non sono intenzionati ad assumere. Magari a settembre potrebbero chiederti un colloquio conoscitivo e verificare se puoi essere ritenuto idoneo per occupare prossimamente qualche ruolo in quella realtà. Fatto sta che te ne sei tornato nella tua cameretta con un pugno di mosche in mano.

Alcune fabbriche hanno chiuso i battenti per la classica pausa estiva così come alcune aziende che si occupano dell’intrattenimento. Vorresti anche allargare i tuoi orizzonti ma quando ti presenti nelle agenzie interinali, in questo momento a corto di personale mandato in ferie, non sanno darti risposte incoraggianti.

Lavoro estivo, punta al Turismo

Dunque che fare? La sola idea di startene con le mani in mano e scoppiare di caldo nel tuo nido non ti va. Ok, vivi ancora con mamma e papà ma sono anziani e sono entrambi pensionati. Non puoi pensare di stare sempre sulle loro spalle. E mentre cerchi di riflettere su cosa vuoi davvero fare della tua vita, che ne dici di provare a lanciarti in qualche lavoretto estivo?

Tra l’altro nello svolgerlo, oltre a guadagnare dei bei soldini, puoi anche divertirti e conoscere più persone. In tal maniera poi l’estate trascorrerà più velocemente. Puoi decidere di lavorare nel settore Turismo, soprattutto se risiedi in un luogo di mare o comunque di grande interesse vacanziero.

Altre mansioni super richieste

In tale direzione potresti vagliare gli annunci che riguardano portieri notturni o diurni di molti hotel così come centralinisti e addetti alla reception. Se accetterai queste mansioni potrai anche startene bello al fresco per ore grazie all’aria condizionata. Puoi anche proporti come cameriere pure per pizzerie. Qui però è meglio se hai anche qualche pregressa esperienza.

Oppure che ne dici di dare ripetizioni di quelle materie scolastiche in cui sei molto forte? Puoi farlo sia di persona che online. Se ami gli animali puoi candidarti come dog sitter. Richiestissimi sono pure i baby sitter. Insomma, le occasioni per mettere da parte anche ora dei soldini ci sono. Sta a te decidere di saperle coglierle o meno.