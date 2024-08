Lavoro, con queste abilità il contratto è tuo: le aziende fanno a gara per trovare persone così | Aggiorna il tuo CV

Lavoro, punta su queste skill e farai breccia nel cuore di tante aziende. Contratti a go go assicurati.

Non vedi l’ora di firmare un bel contratto di lavoro a tempo squisitamente indeterminato. Sono tanti anni che ti sei diplomato e laureato a pieni voti. Hai fatto stage e svariate esperienze in numerose realtà ma sempre a tempo. Ti eri illuso di essere prima o poi assunto ma poi, con tuo grande disappunto e vivo dispiacere, così non è stato.

E, alle fine, ti sei trovato con nulla di fatto e con il classico pugno di mosche in mano. Sei avvilito e anche arrabbiato. Ciò è normale e non devi sentirti strano per questo motivo. Tuttavia non devi buttarti giù. La delusione cerca di fartela passare alla svelta. Magari cerca di staccare un’attimo la spina dalla tua routine quotidiana.

Per farlo non devi fare chissà che o spendere un botto di soldini. Basta anche solo effettuare delle belle e rigeneranti passeggiate al parco sotto casa nelle ore meno calde e afose. Puoi anche spingerti in zone verdi distanti qualche km dalla tua dimora, chiedendo a qualche amico di venire con te.

Se possiedi un balcone o un bel giardino rilassati leggendo libri e riviste. Puoi anche prenderli in prestito in biblioteca e allargare così il giro delle conoscenze di autori e giornali che non sei particolarmente avvezzo a leggere. Ricordati che tenerti aggiornato e avere la mente allenata sono sempre di grande aiuto per la salute in generale oltre che per il lavoro.

Lavoro, aggiorna il tuo CV ora

Difatti può essere che grazie a ciò ci vengano in mente tante idee e svariati progetti che poi sarebbe d’uopo mettere nero su bianco. Ed è anche grazie ad essi che possiamo giocarci meglio la carta dell’assunzione presso alcune aziende nelle quali affronteremo prossimante colloqui. Essere propositivi è sempre infatti un buon punto di partenza per risultare interessanti agli occhi dei recruiter.

Bene è anche approfittare del periodo estivo e soprattutto del mese di agosto, considerato da sempre quello vacanziero per antonomasia dagli italiani, anche per riscrivere con cura e aggiornare il proprio cv. E se ci ricorderemo di aggiungere anche queste competenze, ovviamente se le possediamo, ecco che saremmo di certo presi in men che non si dica in considerazione.

Le competenze sulle quali puntare per essere assunti

La prima più interessante è la leadership ovvero la capacità di saper guidare un team con convinzione ed entusiasmo, portando a ottimi risultati. La seconda, ma forse molto meno nota, è la freedomship. Codesta consiste nel esercitare la propria libertà professionale, senza prevaricare gli altri e permettendo loro di fare lo stesso, nel rispetto di tutti quanti.

La terza altro non è che la gestione dello stress. Diciamo che adesso, come si suol dire in maniera alquanto colorita, ci abbiamo ormai fatto il callo, nella nostra quotidianità. Il punto è che rimanere lucidi anche innanzi alle conversazioni più complicate è davvero dura. Infine, è pure fondamentale essere dei bravi comunicatori anche al fine di una vendita.