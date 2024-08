Inflazione, queste città italiane sono invivibili: la nuova classifica ha stravolto ogni certezza | Se sei qui fai attenzione

Inflazione, la classifica parla chiaro. Queste città sono le più care in assoluto.

La notizia non è delle migliori ma è inutile girarci intorno o, come si suol dire, raccontarsi le favole. Difatti se le bugie sono tanti, la verità, per quanto amara e dura da accettare e, soprattutto, da digerire, è una soltanto. E di certo sentire parlare ancora una volta di inflazione, crisi, rincari e compagnia bella non è il massimo.

In ogni caso c’è da dire che il trio è strettamente connesso e molto affiatato. Ergo, dobbiamo avere una grande pazienza dal momento che, essendo bello tosto, non ha la minima intenzione di sciogliersi. Perlomeno non lo farà a stretto giro. Ovviamente ciò comporta a dover stringere ulteriormente i denti e a lottare per riuscire ad arrivare sani e salvi a fine mese.

Ciò è difficilissimo anche se siamo dei bravi e scaltri risparmiatori. Difatti, nonostante ci concentriamo e ci impegniamo tantissimo nel segnalarci tutte quante le spese, a rispettare scadenze e a mettere da parte dei soldini per le ultime evenienze, ecco che fatichiamo a non mandare in rosso il nostro conto corrente.

Il punto è che i prezzi, o meglio, i sovraprezzi, sono in continuo e perpetuo cambiamento. Ergo, se noi ad esempio stabiliamo un budget per la spesa settimanale, seguendo ciecamente la lista con segnati non solo i prodotti che ci servono ma anche la loro quantità, ecco che qualche settimana dopo è praticamente impossibile onorarlo se vogliamo fare dei validi acquisti.

Inflazione, è colpa sua se vivi male

In ogni caso andare a fare la classica spesa alimentare, perlopiù con cadenza settimanale, a un discount conviene sempre. Tanto più che essi, con i loro store, sono sempre più in via di espansione anche nel nostro Paese. Tuttavia sono anche tanti altri gli oneri che dobbiamo rispettare ogni mese, come, ad esempio, la rata del mutuo e il canone d’affitto.

Ed eccole poi le temutissime bollette che ogni volta che riceviamo ci fanno in men che non si dica rizzare i capelli ritti in testa. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, ci sono alcune città in cui viverci costa molto di più rispetto ad altre. La colpa? Tutta quanta dell’odiata inflazione. La speciale classifica.

La top ten della città più care

Partiamo dalla posizione numero dieci in cui troviamo Napoli mentre alla nona Arezzo. Rieccoci a Sud con Benevento mentre se ci spostiamo in Veneto al settimo fa capolino Padova. Al sesto troviamo Trieste mentre al quinto Firenze. Inaspettatamente al quarto ecco Milano, da sempre considerata molto cara.

E ora avviciniamoci al podio. Medaglia di bronzo a parimerito per Rimini e Parma. Un bel argento spetta invece a Siena. Chi ci sarà al primo posto e che si sarà quindi aggiudicata l’oro? In realtà non dovrebbe costituire una grandissima novità visto che sono tanti oggi i turisti che si lamentano dei suoi costi eccessivamente elevati. Si tratta infatti della divina Venezia.