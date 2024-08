Poste Italiane, messaggio importante per tutti: se hai questo foglio in casa non aspettare | Perdi un sacco di soldi

Da Poste Italiane arriva un messaggio veramente molto importante, se a casa hai questo foglio, allora non aspettare che altrimenti perdi tanti soldi.

Le Poste Italiane hanno lanciato un messaggio veramente molto importante che tutti dovrebbero ascoltare. Sono moltissimi gli italiani che sono interessati da quello che Posta ha ribadito proprio di recente. La comunicazione o meglio il chiarimento è stato indispensabile per via di numerosi cittadini che sono accomunati da una stessa esperienza.

Avete presente quando al telegiornale raccontano di persone che dopo anni e anni sono entrate in possesso di un vecchio buono fruttifero e non sanno cosa farne? Ecco questa è una storia che di tanto in tanto si ripete.

In genere ci si aspetta che i buoni fruttiferi siano qualcosa di sicuro su cui è possibile investire, per avere poi un buon rendimento. Il modo migliore per proteggere i propri risparmi potendone poi ricavare anche un certo guadagno grazie ai tassi di interesse BCE.

Peccato che storicamente più di una volta si è sentito di storie in cui i buoni vengono dimenticati in un angolo, per poi non essere riscattati prima della scadenza. Poste Italiane è da sempre un porto sicuro per i risparmi degli italiani, come è possibile non avere più i propri soldi dopo la scadenza?

Dopo 10 anni i buoni fruttiferi scadono

Dopo 10 anni i buoni fruttiferi vanno in prescrizione, questo vuol dire che il rimborso non è più possibile e si perdono anche quelli che sono gli interessi maturati fino a quel giorno. Solo in alcuni specifici casi è possibile ottenere il rimborso anche dopo la scadenza.

Ovviamente per poter sapere se il proprio buono ricade in queste tipologie, occorre controllare quello che è il foglio illustrativo che viene rilasciato insieme ad essi. Tutto ciò che riguarda la scadenza del buono fruttifero è indicato nell’art. 2946 del Codice Civile. La prescrizione, la modalità e le eccezioni sono invece regolamentate dall’art. 6-ter del decreto legge n. 269/2003.

Alcune pratiche sono state salvate

Tra il 2020 e il 2021 sono stati più di 300 mila i buoni postali andati in prescrizione per più di 400 milioni di euro di valore. I risparmiatori interessati erano veramente tantissimi e proprio per questo motivo è stato indispensabile un intervento.

È il 2022 quando l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha aperto un’indagine. Sembra che i titoli non avessero indicato chiaramente quale fosse la scadenza. Proprio per questo motivo è ancora intavolato un processo con ricorso di Poste Italiane al giudice.