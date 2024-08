Partita IVA, spesa a costo zero se usi questo stratagemma: mangi quando vuoi e fai acquisti in ogni supermercato

Sei dotato di partiva IVA? Allora puoi fare la spesa e mangiare gratis. Ecco come e perché.

La notizia è decisamente lieta e vi avrà fatto saltare in piedi per esultare. No, non si tratta di una fake-news, come quelle che affollano la Rete. Qui, udite udite, navighiamo nel campo della mera verità. Di certo, venire a conoscenza del fatto che, se siamo in possesso di partita Iva possiamo non spendere nemmeno un centesimo per fare la spesa e mangiare, è da vedersi come una manna dal cielo.

In molti sentenzieranno che, con tutte le spese che bisogna pagare, volenti o nolenti, quando si apre una Partita Iva, mettere insieme il pranzo con la cena sia un’impresa assai ardua. Del resto con la crisi incessante, che vige tuttora in Italia, è difficilissimo guadagnare bene e mantenere soldini sul proprio conto, con tutte le spese che sono da effettuare, non solo di stampo fiscale.

Pure anche il semplice gesto, come andare a fare la spesa, è visto come qualcosa di stressante. Infatti i rincari hanno toccato in profondità anche il settore alimentare. Ergo è davvero difficile portare a casa, dopo aver fatto un salto al supermercato, tutto ciò che ci serve e che abbiamo appuntato nella lista. Il che non è il massimo per la nostra salute.

Se a tutto ciò aggiungiamo che non possiamo andare in vacanza, visti i sovraprezzi del settore turismo, c’è da mettersi le mani nei capelli. Andare a mangiare fuori è impossibile. Inoltre per molte famiglie sono state abolite pure le classiche pizzate della domenica sera, con parenti e amici. Chi possiede un balcone preferisce farlo lì, come pure trascorrerci del tempo a prendere il sole o a leggere un buon libro.

Con la Partita Iva si può mangiare gratis

Ora però, chi possiede partita iva potrà tirare un super sospiro di sollievo e concedersi qualche coccola in più dal punto di vista culinario. Tuttavia c’è anche da dire che spesso, mangiare fuori corrisponde a una necessità. Ad esempio siamo andati a fare una commissione in un ufficio o luogo lontano, dunque non possiamo tornare a casa a mangiare, non avendone il tempo necessario. Dunque che fare?

Sconsigliatissimo è saltare il pasto, dato che ci renderebbe nervosi, oltre che non abbastanza in forze, dunque non risulteremo produttivi. Potremo anche portarci del cibo preparato e riporlo in appositi contenitori. Se nel luogo di lavoro c’è uno spazio dedicato a pausa pranzo o cena possiamo consumarlo lì. Tuttavia se siamo dotati di Partita Iva, potremo mangiare fuori senza problemi e gratis.

Dei nuovi Bonus in nostro aiuto

No, non ci riferiamo solo ai Bonus Pasto. Ne esistono tantissimi per ogni evenienza ma, e qui fate attenzione, non tutti i locali li accettano. Oltre a ciò, possiamo difatti pure unire a questa forma di aiuto, il fatto che per l’appunto siamo possessori di Partita Iva e partire dalla detrazione delle spese ottenute.

E in esse comprendiamo anche l’acquisto di cibi e bevande, non per forza però consumate sul posto. Si tratta di spese deducibili dal 75% al 100%. Inoltre consentono una bella detrazione, pari al 10% dell’Iva, fino a un importo massimo pari al 2% del fatturato. Insomma, se i buoni pasto sono fruibili da tutti i lavoratori, per chi ha Partita Iva, possono essere ancora più interessanti.