Caro bollette, se il conto è troppo alto segui questa procedura: probabilmente hai sempre sbagliato a pagare

Caro bollette, occhio se paghi sempre troppo. Correggi così il tiro. Ti basta seguire una semplice procedura.

Sei nervoso, arrabbiato e profondamente deluso. Hai da poco ricevuto la bolletta dell’energia elettrica e ti è salito in men che non si dica il sangue alle testa. Lo stesso è accaduto ieri quando hai letto quella del gas e due giorni fa quella dell‘acqua. Insomma, ti toccherà pagare in generale un botto di soldi.

Dulcis in fundo, a settembre si dovrà pagare la Tari e i tuoi figli ricominceranno ad andare a scuola. E dunque le spese non si fermano mai. Adesso hai sborsato diverso denaro per organizzare delle mini vacanze con la famiglia e per farlo hai pure accettato di effettuare degli straordinari a lavoro.

Solo che sei molto preoccupato nel vedere il tuo conto corrente assottigliarsi sempre più. Ti hanno insegnato, nonni e genitori, a risparmiare fin da piccolo e dunque tu non hai alcuna difficoltà a farlo. Il punto è che con i rincari che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori anche questo tuo essere formichina non basta più.

Anche a livello di consumi ci stai attento. Ora poi che siamo in estate accendi poco i fornelli e i forni. Non esageri nemmeno con il condizionatore o i ventilatori. Chiudi sempre l’acqua del rubinetto quando ti lavi i denti e in doccia ti insaponi prima di far partire il getto. Inoltre non ci stai sotto un’eternità.

Caro bollette, verifica se spendi troppo

Lo stesso però non fanno i tuoi figli e anche la tua consorte sovente non riga dritto. Però tutti quanti siete bravissimi a non lasciare collegati piccoli elettrodomestici in cucina se non li usate, a non mettere in stand by pc e televisori per ora e a tenere incollato alla presa di corrente lo spinotto utile per caricare il cellulare.

La lavatrice e la lavastoviglie poi a casa vostra si azionano solo a pieno carico e nel primo caso optate per lavaggi veloci e possibilmente a freddo. Niente asciugatrice. Staccate anche le ciabatte della corrente se non servono e quando uscite di casa in estate spegnente il condizionatore e in inverno il riscaldamento. Dunque, come è possibile, nonostante tutti questi accorgimenti che spendiate così tanto?

Tutta colpa sua, come risolvere la situazione

Al di là della tipologia degli svariati contratti che avete firmato con le varie società erogatrici dei servizi, può essere che non avete fatto caso a un aspetto molto importante e che vi porta a pagare molto di più nelle vostre bollette. Avete forte messo in atto, quando siete andati ad abitare in quella casa, una voltura con accollo? Sbagliato! Così facendo vi sobbarcherete pure eventuali debito del precedente intestatario.

Inoltre pagherete pure le sue stesse tariffe. Per disdire tutto quanto dovete preparare tutti i vostri documenti, la bolletta recente da volturare e la dichiarazione di estraneità al debito. Dovete poi inviare tutto quanto alla realtà. Tuttavia se invece siete adesso in procinto di cambiare il vostro nido, informatevi subito per velocizzare la pratica di nuova intestazione in bolletta. Solo così eviterete guai inutili.