Se vai in hotel o al ristorante non dimenticare questa regola, se non la segui ti cacciano subito

Se non conosci questa regola ti possono mandare via da un hotel e da un ristorante. Occhio!

No, non possiamo mai starcene tranquilli. Ogni giorno ce ne è una nuova, potremmo dire. Tuttavia stavolta non si tratta di una truffa. E ciò vi farà tirare per un istante il classico sospiro di sollievo. Fatto sta che, prima di recarci in hotel e al ristorante, dobbiamo sempre prestare molta attenzione anche a quelle regole non scritte ma che sono comunque molto importanti da rispettare.

In primis se in quel posto non ci siamo mai stati, dobbiamo osservare con molta attenzione le immagini e i video che ce lo mostrano oltre che leggere accuratamente le varie recensioni. Dobbiamo conoscere anche la reale ubicazione, dunque la distanza dal centro, così come la presenza o meno di parcheggio.

Bene è anche verificare se è a pagamento, a tempo illimitato o se gratis. Inoltre cerchiamo anche di capire il genere di clientela che li frequentano, come se magari sono adatti a famiglie con bambini, oppure no. Attenzione anche ai menù, soprattutto se soffriamo di alcune intolleranze o se seguiamo particolari diete o regimi alimentari.

Mai mostrarsi maleducati se per esempio, noi vegetariani convinti, sentiamo ordinare al tavolo affianco una bistecca di maiale o comunque un piatto che non ci solletica in alcun caso l’appetito. Dobbiamo essere sempre rispettosi delle scelte altrui ed essere cortesi e gentili con il personale.

Se vai in hotel e al ristorante, occhio a non farti cacciare

Facciamo domande mirate ma non mostriamoci mai petulanti. Non dobbiamo fare un interrogatorio o un’intervista! Chiediamo qualcosa quando ne sentiamo l’esigenza e ascoltiamo con attenzione la risposta e poi ringraziamo. Non ostacoliamo mai con i nostri interventi poco opportuni chi sta lavorando.

Non facciamo nemmeno richieste impossibili e, quando ci troviamo a tavola, evitiamo di far cambiare duemila volte le ordinazioni semplicemente perché le abbiamo effettuate con poca accortezza. Non gettiamolo i tovaglioli usati nel piatto sporco e soprattutto facciamo caso a questo aspetto se non vogliamo che ci caccino.

Osserva questa regola o sono dolori

I nostri nonni, quando andavamo al ristorante ma anche quando pernottavamo in hotel o in una pensione, erano soliti dare delle mance ai camerieri e al personale in linea generale per ringraziarlo della professionalità e per manifestare la loro soddisfazione del servizio. Ovvio che ciò era molto bello e faceva un gran piacere.

Il punto è che molti non sanno se ancora oggi sia in voga o meno. Diciamo che dipende dal Paese dove ci troviamo e dunque dalle usanze locali. Dunque, se in Italia ancora in molti, nonostante la crisi, lo mettono in atto, non è obbligatorio, lo è invece in Brasile e Cile negli hotel. Pertanto, onde evitare di fare clamorose figuracce, è meglio informarsi bene.