Matrimonio estivo, 3 regole fondamentali per sopravvivere al caldo: seguile e crea ricordi indimenticabili

Matrimonio in estate, come sopravvivere con queste tre semplici regole.

No, ancora non ci credi. La tua migliore amica ha deciso di sposarsi ad agosto. Ok, te lo ha comunicato qualche mese fa ma tu sei ancora incredula. Come è possibile? Con ste caldo solo l’idea di vestirti di tutto punto, di indossare scarpe con il tacco e di truccarti alla perfezione, ti senti male.

E che dire di tuo marito? Lui ti accompagnerà, certo. E lui con camicia, giacca e cravatta suderà come non mai. Fatto sta che all’eleganza non si può rinunciare. E poi la cerimonia si terrà in chiesa, dunque niente indumenti scollacciati. La tua parrucchiera è pure in ferie e dunque non potrai contare su di lei per crearti una bella acconciatura.

Dovrai, per forza di cose, fare un salto al centro commerciale per farti dare una sistemata. Un taglio e un po’ di colore sono d’obbligo. Nel frattempo ci sei già andata per una piega per verificare l’operato di quel salone e ne sei rimasta soddisfatta. Fortunatamente si occupano anche della manicure e della pedicure. Bene, dei problemi in meno.

Il vestito con i sandali gioiello abbinati lo abbiamo acquistato durante i saldi. Abbiamo fatto un affarone. Pure uno scialle e una pochette da abbinarci abbiamo comperato. Abbiamo speso una cifra contenuta e siamo contente del risultato ottenuto. Il punto è che temiamo comunque di trascorrere una giornata troppo stressante per via del caldo e dell’afa.

Matrimonio estivo, come viverlo a pieno polmoni

Tuttavia, perché, come recita un famoso e alquanto colorito detto popolare, fasciarsi la testa prima di rompersela? Guardiamo bene l’invito che la nostra cara amica ci ha fatto avere in veste ufficiale dopo avercelo anticipato a voce durante una cena a casa sua. A che ora avverrà? La cerimonia avverrà la mattina o nel pomeriggio?

Nel primo caso le temperature saranno belle elevate, così come l’afa. Nel secondo invece saranno più sopportabili se ha optato per orario aperitivo. A quel punto la cena con tanto di festa avverrà in una fascia in cui i gradi scenderanno un poco e dunque potrete festeggiare in un clima meno torrido.

Le regole top per sopravvivere

E di certo la promessa sposa avrà fatto questa scelta. Avrà anche pensato a un ristorante dotato di un bel giardino con tanto di ombrelloni e magari pure di piscina o di magiche fontane. Avrà poi fatto posizionare in maniera strategica maxy ventilatori. Oppure ha affittato una terrazza dotata di una vista mozzafiato. Il locale sarà poi dotato di stanze climatizzate dove rilassarsi nei momenti di pausa.

Lei e il suo promesso sposo, seguendo qualche dritta della loro wedding planner, avranno pure pensato a un kit anti- caldo da donare ai propri ospiti composto da bottigliette d’acqua fresche nonché salviettine igienizzanti. Bene è anche mettere campioncini di creme solari e spray anti zanzare. Tuttavia, se la tua amica a tutto ciò non ci ha pensato, che ne dici di consigliarglielo tu stessa?