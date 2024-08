Condizionatore, prima di installarlo controlla questi numeri: cosa molto più di quello che credi | Maxi bolletta in arrivo

Condizionatore, pensaci bene prima di installarlo in casa tua. Leggi questi numeri.

Fa indubbiamente molto caldo. Inoltre sia l’afa che l’umidità stanno tendendo a farsi sentire in maniera violenta anche nelle nostre case. E se svolgiamo lo smart working lavorare con la calura non è il massimo. La concentrazione se ne va e così difficilmente riusciamo a ottenere grandi risultati.

E chiaramente ciò può fare storcere il naso al nostro capo. E vista la situazione precaria che tutto noi abbiamo sul lavoro è chiaro che tutto ciò sarebbe assolutamente da evitare come la peste. Inoltre il nostro datore potrebbe anche richiederci di tornare a lavorare in ufficio visto che nel nostro nido non stiamo combinando un granché.

Lì troveremo ad accoglierci tanta aria condizionata e dunque potremo lavorare e trascorrere molte ore al fresco. Il punto è che poi non potremo contare su tanta libertà e sui privilegi che abbiamo ottenuto lavorando nella nostra dimora. Dunque, che fare? La soluzione potrebbe risiedere nel fare installare in essa un condizionatore.

Cominciamo con il dire che ne esistono diversi tipi e che, dopo un sopralluogo da parte di un esperto, possiamo decidere ove sia meglio porlo. Tuttavia potremmo anche optare non per uno fisso ma mobile. Quest’ultimo è molto comodo e possiamo trasportarlo ove vogliamo, a seconda delle nostre esigenze.

Condizionatore, pensaci bene prima di installarlo

Cosa fondamentale è anche provvedere alla sua corretta pulizia e igienizzazione prima di accenderlo dal momento che può diventare un vero e proprio ricettacolo di microbi e di batteri. E ciò, lo capite bene, non è affatto il massimo per la nostra salute. Come non lo è lasciarlo acceso tutto il giorno nonché la notte.

Sbagliatissimo è pure esagerare con l’abbassamento delle temperature. No dunque alla classica camera iperbarica. Tra l’altro se metteremo in atto questi errori, che sono tra l’altro assai comuni, saremmo costretti a pagare bollette elevatissime. Dunque, prima di acquistare un condizionatore, pensiamoci bene e facciamo caso anche a questi numeri.

I costi pazzeschi da sostenere in bolletta

In sostanza se vogliamo lasciarlo acceso in maniera prolungata i consumi supereranno, e pure con una certa disinvoltura, i 10/15 kWh al giorno per ogni singolo condizionatore. Dunque, se prendiamo in considerazione un’intera stagione estiva una famiglia si troverà a consumare dai 600 ai 1000 kWh.

E a questo punto, dopo aver verificato quanto pagate, secondo il contratto che avete stilato con la società erogatrice del servizio di energia elettrica, fate i vostri doverosi conti. Il gioco vale la candela? Tuttavia sappiate che se punterete al fotovoltaico potrete risparmiare tantissimo pure se accenderete il condizionatore, usando però sempre la testa.