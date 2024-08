Vacanza, se viaggi in auto non dimenticare questo dettaglio: con un pulsante risparmi centinaia di euro

Non dimenticare questo dettaglio se per le tue vacanze decidi di viaggiare in auto, un pulsante ti fa risparmiare centinaia di euro.

Stanno per arrivare le vacanze estive e sono in molti a decidere di viaggiare con la propria automobile. Perchè in fondo, avere la libertà di muoversi con la propria vettura è un grandissimo vantaggio, soprattutto se si decide di fare diverse tappe durante il proprio viaggio.

Ma purtroppo ci sono molti automobilisti che si trovano in netta difficoltà proprio in questo periodo. Il caldo afoso rende le proprie vetture quasi invivibili, in alcuni casi anche entrare nell’abitacolo diventa una vera e propria tortura.

Spesso quando si parcheggia la vettura si cerca un posto all’ombra, ma non sempre è possibile. Quando si lascia la vettura al sole irrimediabilmente le temperature diventano oltremodo alte. Quindi trovare un modo per raffrescare l’abitacolo diventa veramente indispensabile, per riuscire a viaggiare nel confort più totale.

Ovviamente gli esperti consigliano di evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde del giorno. Ma questo non sempre è sufficiente. Inoltre occorre considerare che viaggiare quando è troppo caldo riduce la concentrazione dell’automobilista ed è possibile che si creano dei pericoli che potrebbero essere evitati facilmente.

Un dato che in pochi conoscono

2 sono i mezzi che si hanno a disposizione quando si tratta di rinfrescare l’interno dell’automobile, o l’aria condizionata o aprire i finestrini. Ma sono in molti a non sapere la verità in merito. L’abitudine di aprire i finestrini e far passare l’aria è la più sbagliata che si possa applicare.

Se si viaggia ad alta velocità tenere i finestrini completamente aperti, vuol dire avere un consumo maggiore per quello che riguarda il carburante. Invece in città, con le basse velocità è possibile aprire i finestrini, peccato che però c’è un aumento dell’esposizione allo smog delle automobili.

L’aria condizionata è la tua alleata

Quindi il pulsante dell’aria condizionata ti permette di affrontare il caldo in estate, in maniera ancora più semplice. In passato vi era una sorta di falsa credenza secondo la quale l’uso dell’aria condizionata fa spendere importi maggiori per quello che riguarda il consumo di carburante. Invece non è assolutamente la realtà.

L’aria condizionata aumenta il consumo di benzina, ma in maniera di gran lunga inferiore rispetto a quello che è il consumo quando si tengono i finestrini aperti. Questo succede per via di una modifica dell’aerodinamicità della vettura. Viaggiare con il clima spento quando si avrebbe bisogno di accenderlo è una scelta sbagliatissima.