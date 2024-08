Shopping, se ami comprare al negozio non farti ingannare: questo cartello è un’esca per spillarti tutti i soldi

Il cartello potrete essere un vero e proprio inganno, se sei un tradizionalista che ama comprare in negozio fai attenzione.

Tra pochi giorni saranno finiti i saldi che tanto cari sono a tutti coloro che amano lo shopping. Dobbiamo ammetterlo, fare shopping è una delle attività preferite di moltissime donne e anche di qualche uomo, nonostante non lo dica affatto. Durante i giorni dei saldi i negozi si riempiono, altro che crisi economica, borse, vestiti, scarpe, sono tra gli oggetti del desiderio di molti.

Aspettare ben 6 mesi per poter acquistare il prodotto dei propri sogni a un costo che sia veramente conveniente, è ciò che tutti si aspettano durante queste giornate veramente intense per gli amanti dello shopping.

Scommettiamo che ognuno di voi che ci sta leggendo almeno una volta lungo il periodo dei saldi, si sarà fermato ad osservare le vetrine. In fondo il loro compito è proprio quello di attirare l’occhio del consumatore, portarlo all’interno del negozio e convincerlo ad acquistare proprio quel prodotto.

Ma quello che in pochi, anzi, pochissimi sanno è che purtroppo, proprio dietro a quella vetrina c’è un trucchetto che ti trae in inganno. Allestita in modo accattivante e fantastico, forse c’è un particolare a cui non hai mai fatto caso.

Una vetrina in continuo allestimento

Chissà per quale motivo c’è quella vetrina che è sempre in continuo allestimento. Non ci hai mai fatto caso? Vetrine che sembrano perfettamente pronte per l’occhio del consumatore e invece manca sempre qualcosa. Soprattutto manca il prezzo, sì, esattamente, non ci sono i prezzi dei prodotti esposti in vetrina. Si tratta di una tecnica molto utilizzata.

I commercianti non mettono i prezzi dei prodotti in vetrina, perchè in questo spingono il consumatore ad entrare e chiedere informazioni in merito a quel prodotto in particolare. Siamo certi che anche tu ci sei caduto, almeno una volta.

Contro la legge ma lo fanno tutti

Il Decreto legislativo n. 14/1996 è chiaro e indica l’obbligatorietà per tutti i commercianti di indicare in maniera chiara quelli che sono i prezzi dei prodotti in vetrina. Chi non si attiene a questo può essere addirittura sanzionato. Le multe previste per questo possono arrivare anche a 3000 euro.

Spesso i commercianti mettono in mostra solo alcuni prezzi e non altri, un sistema psicologico che porta il consumatore ad entrare e magari anche a comprare. Insomma, in un momento in cui le vendite non sono certo incoraggianti, tutti i trucchi sono ben accetti.