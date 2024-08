Lavoro, con questo contratto non ti licenzia nessuno: è un salvavita da firmare il prima possibile | Sei intoccabile

Se firmi questo contratto non ti licenzia proprio più nessuno, in questo modo sei veramente intoccabile, ecco quale.

Il lavoro è forse ciò che di più importante si ha nella vita. Lo odiamo un po’ tutti, questo lo dobbiamo ammettere, siamo in molti a sperare di svegliarsi miliardari dall’oggi al domani, per poter vivere una vita da pascià. Ma considerando l’importanza del lavoro è indispensabile riuscire a tenersi stretto il proprio contratto di lavoro.

Ci sarebbe una tipologia di contratto che permetterebbe di avere una maggiore sicurezza di restare all’interno dell’azienda per un tempo di gran lunga maggiore.

Come in molti sapranno i contratti di lavoro che si possono sottoscrivere sono veramente moltissimi. Una moltitudine che dovrebbe andare incontro ai bisogni sia del lavoratore che del datore di lavoro. La differenza maggiore è quello tra i contratti a tempo indeterminato o determinato, ma in realtà ci sono quelli part time, a chiamata, come tirocinante e molto altro ancora.

Tra le varie tipologie previste per poter tutelare il proprio lavoro, ce ne sarebbe uno che, in effetti, ti dovrebbe permettere di mantenere il tuo lavoro a lungo. Ecco di quale si tratta, da adesso in poi firmerai solo questi.

Lavorare da collaboratore esterno è conveniente

Alcune aziende, quando si presentano delle specifiche necessità, decidono di affidarsi a dei collaboratori esterni. Questo per l’azienda vuol dire, riuscire a fornire un servizio aggiuntivo, a un prezzo concorrenziale e affidandosi a del personale che sia veramente competente. Gli adempimenti amministrativi e fiscali del contratto per collaboratori esterni sono molto simili a quelli per lavoro subordinato.

Il vantaggio del collaboratore esterno è quello di riuscire ad organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma. Ciò non significa che può lavorare sempre e in qualsiasi caso quando vuole, ma che presta il suo servizio non dall’interno dell’azienda, ma dall’esterno, potendo prestare lavoro anche a più società contemporaneamente.

Con il contratto di collaborazione esterno è possibile essere licenziati?

Come accennato in precedenza il contratto di collaboratore esterno può essere gestito esattamente come si farebbe con un contratto da dipendente. Quindi nel momento in cui un datore di lavoro dovesse decidere per il licenziamento, occorrerà comprendere quale sarà la scelta del giudice, se lo interpreterà come un contratto da subordinato o come una collaborazione da libero professionista.

Nel caso in cui il contratto sia considerato come quello di un dipendente allora si hanno tutte le tutele del caso, anche per quello che riguarda il possibile licenziamento.