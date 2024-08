Auto elettrica, altro che risparmio: se la ricarichi in questo modo bruci un sacco di soldi | Nessuno te l’ha detto

Auto elettrica, se la carichi in questo modo sprechi un sacco di denaro ma forse tu nemmeno lo sapevi ancora.

Le auto elettriche sono state introdotte nel nostro mercato automobilistico per tutelare l’ambiente in cui viviamo. L’aria che quotidianamente respiriamo è piena di polveri sottili e di elementi che possono danneggiare il nostro benessere. Per ridurre tutto questo si sta lavorando duramente in ogni direzione.

Questo è il motivo per cui l’Unione Europea ha indicato la strada da seguire e gli interventi da incentivare affinché il mondo diventi molto più pulito. Quindi prima si è intervenuti sulle case, successivamente sulle automobili e la decisione è stata quella di imporre le vetture elettriche come le uniche che possono essere prodotte entro il 2035.

Attualmente però, non sono pochi gli automobilisti che si dicono ancora piuttosto reticenti nei confronti di questa tipologia di vetture, che a tutti gli effetti non si sono di certo presentate con un buon biglietto da visita.

Numerose le notizie sulla poca affidabilità delle auto elettriche, difetti di fabbrica, l’incognita della batteria e della sua durata, senza considerare poi, il prezzo elevato. Adesso si svela anche la grande bugia sul risparmio di energia elettrica, ma come è possibile una cosa di questo genere?

La possibilità di ricaricare la tua automobile a casa

Lo Stato italiano ha promosso un bonus per tutti coloro che vogliono installare la colonnina di ricarica presso la propria abitazione. Anche il modo in cui le auto elettriche vengono ricaricate è cambiato nel corso degli anni. Le primissime vetture elettriche impiegavano molto tempo ad essere ricaricate. Poi si è passati a una ricarica più veloce, ma che poteva essere effettuata solo presso le colonnine presenti nelle propri città. Attualmente le vetture elettriche si possono caricare in casa.

In genere si consiglia l’installazione a coloro che hanno un garage o comunque un luogo in cui poter lasciare l’automobile senza che ne usufruisca qualcun altro.

Ma quali sono i costi per caricare la vettura presso la propria abitazione?

I costi di avere una colonnina di ricarica a casa di divide in costi fissi e quelli da sostenere una tantum. Tra i primi sono presenti quelli da sostenere per l’acquisto di una wallbox, di un cavo di ricarica e l’installazione della wallbox. Ovviamente quelle che invece si pagano tutti i mesi, sono quelle per l’elettricità che viene utilizzata.

In genere il costo della fornitura elettrica per le colonnine è di 36 centesimi/kWh anche se dipende dal fornitore che si sceglie. Su una media di 10 mila km percorsi, con le auto elettriche si spendono circa 540 euro, 1300 per i motori a benzina e più di 800 per il diesel.