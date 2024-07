Risparmio, col trucco delle buste ti ritrovi 5mila euro in tasca ogni sei mesi: non ti privi di nulla | Segui le regole

Con il trucco delle buste risparmi un sacco di soldi. 5000€ pronti per te.

Con la crisi pazzesca, sia sociale che economica, che troneggia nel nostro Paese, gli esperti continuano a ripeterci in tutti i modi di cercare di risparmiare il più possibile. Chiaro che è bene imparare a farlo in modo intelligente. Che cosa significa? In poche parole di mettere in atto il risparmio senza rinunciare a vivere una vita serena e dignitosa.

Il che non è una passeggiata ed entra qui in gioco lo spirito da formica e non da cicala, oltre che da tanta esperienza. Per iniziare e mettere in atto i nostri piani a livello di risparmio, serviamoci sia di un quaderno che di un file Excel sul nostro computer. In tale maniera potremo avere in qualsiasi momento sottocchio i nostri guadagni e le nostre spese.

Dividiamo quelle fisse e quelle invece variabili. Qualsiasi spesa effettuata dobbiamo segnalarla nello spazio apposito. Inoltre stabiliamo ogni mese il budget che possiamo dedicare allo svago, in questo caso, visto che siamo in estate, alle vacanze o qualche bella gita fuori porta. Inoltre non facciamoci abbindolare da tutte le offerte pubblicizzate quando facciamo la spesa.

Così come farci trascinare nei negozi per via dei saldi, che sono in vigore in questo periodo. Abbassiamo anche il tetto delle spese che possiamo sostenere mensilmente e giornalmente con la nostra carta. Per le cifre eccessivamente basse, come quelle relative, ad esempio al cappuccino e brioche al bar non utilizziamola. In questa maniera ci abitueremo a comprendere il valore del denaro, che percepiamo maggiormente pagando in contanti.

Il trucco delle buste

Oltre a seguire questi consigli, se vogliamo risparmiare ulteriormente e trovarci 5000€ tra qualche mese messi da parte, seguiamo il metodo delle buste. Parliamo di un trucco super efficace che è molto famoso nel mondo e che molte persone, anche vip, in questo periodo stanno mettendo in atto con grande disinvoltura. Grazie ad esso il bilancio familiare sorriderà di più.

In tanti che lo hanno messo in pratica lo scorso inverno ora hanno i soldi necessari per andare in vacanza qualche giorno con parenti e amici. Per attuarlo non servono grandi conoscenze di stampo economico e fiscale, anche se non guastano mai, ma tanta buona volontà, accortezza e voglia di mettersi in gioco.

Numerare le buste in base ai contanti

In poche parole procuriamoci 100 buste tutte uguali. Ognuna numeriamola con un numero che va da 1 a 100.Per ben 25 settimane consecutive, due giorni a settimana da noi scelti, meglio se non uno dietro l’altro, mettiamo i soldini in una busta selezionata a caso. A livello economico inseriamo delle banconote che si rifacciano al numero scritto.

Ad esempio se troviamo 100 inseriremo 100 €e così via. Alla fine delle 25 settimane, se avremo rigato dritto e non imbrogliato, ci ritroveremo, conteggiando il denaro, la bellezza di 5050€. Chiaramente parliamo di una cifra considerevole, che è bene versare sul proprio conto corrente con la causale che ci consiglierà il nostro consulente bancario o postale di fiducia. Il risparmio sarà così super garantito.