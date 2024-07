Bonus, se hai più di 60 anni lo Stato ti paga (quasi) tutto: richiedili subito e non toccherai più il portafogli

Nuovo bonus per te che hai più di 60 anni, lo Stato ti paga e tu non dovrai mai più mettere mano al portafoglio, questo è il momento di approfittarne.

Se non si agisce sulle pensioni, lo Stato decide di aiutare gli anziani in altro modo. Purtroppo l’Italia, proprio come dice un vecchio film, “non è un paese per vecchi“, e in effetti per gli italiani superati i 60 anni, la vita non è certo semplice. L’economia della nostra cara Italia mostra non poca difficoltà nel riuscire a gestire quelle che sono le difficoltà economiche dei suoi cittadini.

In questo caldo mese di agosto si continua a lavorare su quella che sarà la nuova Legge di Bilancio che provvederà ad indicare quelle che sono le linee guida per il prossimo anno.

L’11 marzo scorso era stato introdotto il Decreto anziani con cui il governo ha dato avvio a quelle che sono iniziative destinate alla fascia della popolazione con un’età avanzata. L’intento che si vuole perseguire è quello di promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane che ovviamente, non possono essere lasciate a se stesse.

Ovviamente si tratta di iniziative che entreranno in vigore dal prossimo anno, ma i lavori sono già iniziati da tempo.

Lo scambio intergenerazionale è la ricchezza dello stato

L’idea che è alla base dei lavori che lo Stato italiano sta attuando è che gli anziani devono essere considerati la vera ricchezza della società italiana e che quindi ci deve essere uno scambio generazionale per fare in modo che i giovani imparano dagli anziani.

Quindi occorre che vi sia collaborazione delle persone anziani nei centri socioeducativi e di ricreazione per i più giovani. Anche in ambito scolastico vi deve essere un certo dialogo tra le nuove generazioni e quelle vecchie. Vi deve essere coabitazione solidale e domiciliare tra giovani e anziani, a volte questo può essere raggiungibile anche attraverso viaggi presso mete turistiche, organizzati anche da associazioni di volontariato.

Il bonus anziani, come ottenerlo e requisiti

Tra i bonus per gli anziani, sicuramente quello più apprezzato è il bonus anziani destinato a chi ha più di 65 anni. Per loro vi è l’opportunità di andare in pensione con quota 103. Inoltre vi è il bonus per i mezzi pubblici, quello veterinario esenzione ticket in caso di reddito basso ed esenzione dal canone Rai superati i 75 anni.

Infine, per coloro che vertono in situazioni di povertà, al compimento dei 67 anni è possibile provvedere all’invio della domanda per quello che riguarda l’assegno sociale e infine si ricorda che il compimento dei 60 anni è discrezionale, per alcuni nuclei familiari, di avere l’Assegno di Inclusione.