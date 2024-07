Acqua potabile, questa soluzione te l’hanno venduta come miracolosa ma non sai i danni che fa: non comprarla più

Ti hanno venduto questa soluzione per l’acqua potabile come qualcosa di miracoloso, ma la realtà è che fa molti più danni di quello che immagini.

Nella stagione più calda dell’anno sono migliaia di migliaia di litri di acqua che vengono consumati quotidianamente dalla popolazione non solo italiana ma mondiale. Allo stesso tempo però questo grande consumo di acqua porta con sé un problema non di poca importanza, ovvero l’utilizzo di bottiglie di plastica, che inquinano l’ambiente in maniera spropositata.

Proprio per questo motivo da alcuni anni si sta cercando di trovare una soluzione alternativa. Dare la possibilità agli italiani di non ridurre ovviamente il numero di bottiglie di acqua, ma continuare a utilizzarla con un quantitativo molto più inferiore di plastica da smaltire.

Quindi ecco che a disposizione della popolazione italiana è stato messo il bonus idrico, che a differenza di quello che a cui credono, non serve al pagamento delle bollette per la fornitura idrica, ma per ottenere dei depuratori da attaccare direttamente ai lavandini di casa. Ma nonostante il bonus, sono molti colori che non hanno potuto intervenire.

Senza considerare che ad oggi il bonus idrico non è più utilizzabile, purtroppo a tutto ciò si aggiunge anche un notevole numero di truffe perpetuate da coloro che dicono di vendere dei depuratori di acqua. Per ovviare a tutto questo in tanti decidono di utilizzare le caraffe filtranti, ma purtroppo in questo caso non è tutto oro quello che luccica.

Attenzione alla manutenzione

Innanzitutto occorre precisare che per utilizzare le caraffe filtranti, è importante conoscerne anche la manutenzione. È importante non lasciare mai acqua stagnante all’interno di esse, in caso contrario è possibile che si formino muffe e funghi che possono essere dannose per l’individuo che consuma l’acqua.

Inoltre è importante considerare che il filtro presente all’interno delle caraffe, ha una vita piuttosto breve. Quindi è importante procedere al sostituzione di tanto in tanto. Un filtro che non viene cambiato, non solo lo svolge bene il suo lavoro, ma potrebbe rendere anche l’acqua dannosa.

La verità sulle caraffe filtranti

In commercio, nei negozi specializzati sul web, è possibile trovare un gran numero di caraffe filtranti. Il loro funzionamento è piuttosto semplice, si versa dell’acqua direttamente dal rubinetto all’interno del serbatoio e quando viene versata all’interno del bicchiere e essa viene filtrata. Ma questo non vuol dire che l’acqua non potabile diventa potabile.

Di base secondo i dati statistici, nelle case italiane vi è acqua potabile. Le caraffe filtranti servono solo ad eliminare parte delle componenti che rendono poco piacevole il sapore dell’acqua. Ma non provvedono né ad eliminarne il calcare né tantomeno altri elementi che in essa sono contenuti. Spesso nelle acque filtrate aumenta il contenuto di argento e potassio che a lungo andare possono essere dannose per l’organismo