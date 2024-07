Spese di casa, se sei in coppia questa strategia è la migliore: i conti rimangono sempre pieni | Non litigherai più

Spese domestiche, se convivi fai così per far quadrare il bilancio. Non te ne pentirai.

Non c’è alcun dubbio che con il momentaccio che stiamo vivendo ad ora nel nostro Paese, solo la parola spese ci fa salire il sangue alla testa. Non per nulla sono numerose e, in certi casi, anche assai onerose. Quelle che ci spaventano di più non sono quelle fisse, come il canone d’affitto o le rate del mutuo, della macchina o altro, ma quelle variabili e impreviste.

Queste ultime, come è normale che sia, ci capitano quando meno ce l’aspettiamo e nei momenti più sbagliati. Il problema è che sono costoro a mandarci in tilt, non solo economicamente, ma anche psicologicamente. Non per nulla molti rivelano, chiacchierando su varie piattaforme Social che, a causa loro, non possono permettersi una vacanza.

Tuttavia al di là della crisi e dei rincari che pullulano dappertutto, se vogliamo cercare di respirare un attimo e di concederci qualche piccolo sfizio, dobbiamo necessariamente metterci la mano sul cuore e cecare di far quadrare i conti, soprattutto per quel che concerne il bilancio familiare.

Per poterlo fare non dobbiamo essere geni della finanza, ma solo mettere in atto una sana dose di buon senso. Se conviviamo sappiamo benissimo di aver preso un bell’impegno. Difatti dovremo necessariamente pensare entrambi a pagare le varie spese, comprese quelle di stampo alimentare.

Come tamponare le spese di casa

Queste ultime per altro sono anche le più onerose e sono difficilmente controllabili. Difatti può essere che, a causa di una nuova malattia o allergia o del sopraggiungimento della decisione di seguire un nuovo regime alimentare, si debbano affrontare acquisti diversi dal solito, che prevedono anche costi aggiuntivi.

In ogni caso per evitare inutili discussioni che non portano a nulla, se non ad aggiuntivo stress, cerchiamo di essere chiari da subito e non mescolare sentimenti con aspetto organizzativo della vita a due. Parola d’ordine è pianificare tutti i dettagli dei pagamenti, della serie a chi spetta cosa. Ad esempio, una persona può occuparsi del pagamento di bollette di gas e acqua, mentre un’altra di quella dell’energia elettrica nonché dell’abbonamento internet.

Una soluzione più che efficiente

Per quel che riguarda le spese di altri generi, come un nuovo elettrodomestico, dobbiamo valutare con calma la situazione reddituale e lavorativa dei cambi. Se non si vuole discutere è bene creare un conto corrente comune dal quale attingere per pagare tutte quante le spese che non riguardano però beni personali, come un paio di scarpe o una maglietta.

Sconsigliato è invece puntare alla comunione dei beni, soprattutto se il rapporto è piuttosto fresco. Inoltre ricordiamo che, per forza di cose, possiamo decidere di andare a convivere anche solo con un amico. Costui poi potrà anche decidere di andarsene da casa, al fine di costruirsi una vita con la propria partner.