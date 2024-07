Regali, al compleanno attento a ciò che doni: se ti beccano con questo nella busta rischi grosso | Ti pentirai a vita

Attenzione a quello che regali al compleanno, se ti trovano con questo nella busta puoi veramente passare dei guai.

Il regalo è pur sempre una cosa seria, questo lo dobbiamo ammettere. Fare il dono perfetto per la persona che lo deve ricevere, non è di certo semplice come si può credere. Ogni occasione in cui si deve fare un regalo, ci si chiede quale sia quello perfetto, quello che possa realmente piacere a chi lo riceve.

Per poter fare un dono che sia azzeccato è indispensabile conoscere il gusti di chi lo dovrà ricevere. Il web propone moltissimi spunti per quello che riguarda i regali che sono abbinati all’occasione per cui si riceve il dono.

Ma supponiamo si voglia fare un regalo di effettivo valore e che permetta a chi lo riceve di poter avere qualcosa di valore. Una delle ottime idee è quella di una donazione, che, in buona sostanza, si decide di fare un sono con spirito di libertà al fine di arricchire chi riceve la donazione.

Si tratta di uno dei metodi più utilizzati negli ultimi anni per fare trasferire i propri beni a un figlio o a un familiare quando ancora si è in vita.

Donazioni e imposte

Nonostante le donazioni siano sostanzialmente un regalo, anche esse sono soggette a una certa dose di imposte. L’imposta sulle donazioni che è regolata dall’art. 2, co. 48, del D.L. n. 262/2006 prevede che venga applicata sul trasferimento dei beni a titolo gratuito e anche alla costituzione di vincoli di destinazione sui beni.

Solo nel caso in cui avviene veramente la donazione, allora si dovrà provvedere al pagamento dell’imposta. Questo succede perché solo in questi casi avviene la costituzione di atti reali di godimento e si costituiscono rendite.

Il calcolo effettivo della base imponibile e le aliquote

Ma a quanto ammonta l’aliquota per quello che riguarda i beni che vengono donati? Si pagherà il 4% nel caso in cui si superi la franchigia di 1 milione di euro si quello che è il valore complessivo del bene. 6% nel caso in cui si superi la soglia dei 100 mila euro. L’aliquota sale all’8% nel caso in cui non vi sia alcuna franchigia.

Ci sono casi in cui la donazione viene definita rischiosa, questo perchè si tratta di un atto che pregiudica poi la successiva circolazione dei beni. Proprio per questo motivo vi sono regole particolari per quello che riguarda la tutela degli eredi.