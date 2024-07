Lavoro, se ti offrono questo contratto firma subito: è il più sicuro in assoluto | Ci guadagnano tutti

Se ti offrono questo contratto non perdere tempo e firma subito. Tanti vantaggi per te.

La questione del lavoro, esattamente come quella della pensione, è una delle più calde. Se ne parla ovunque, dalla TV ai giornali ai Social, senza dimenticare i vari luoghi di incontro. Tra l’altro le due sono legate da un forte filo rosso. Non per nulla è vero che se molti giovani e giovanissimi non trovano lavoro è perché molti posti sono ancora occupati da coloro che, pur potendo andare in pensione, non ne vogliono sapere.

Alcune persone infatti temono, qualora ci decidessero di andarci, di percepire un assegno pensionistico troppo esiguo per fronteggiare il carovita, che è pazzesco. Altre ancora, pure essendo pensionate, continuano a lavorare anche sotto espresso invito del datore di lavoro, che preferisce avere a che fare con esperti lavoratori piuttosto che con altri nuovi di zecca.

Il fatto è che in questa maniera molti ragazzi non possono farsi esperienza e inoltre non avviene il tanto agognato ricambio generazionale ed è per tale motivo che ad ora avviene il tanto temuto movimento dei cervelli in fuga. Ora che siamo in estate è ancora più difficile trovare lavoro e non solo per chi è alle prime armi.

Fatto sta che se si vive in un luogo di villeggiatura è più facile trovare lavoro a livello stagionale e ci si può anche accontentare di svolgere la mansione di babysitter, dogsitter, insegnante privato, dando lezioni a studenti che dovranno affrontare esami di riparazione. Ancora ci si può buttare sui Social o darsi al Network Marketing.

Nuove professioni molto richieste oggigiorno

Il Web ci offre infinite possibilità anche professionalmente parlando, ma se non ce la sentiamo di diventare autonomi, c’è anche un’altra strada. Mai smettere di cercare lavoro, aggiornare il curriculum e di darsi da fare. E se avessimo la ghiottissima fortune di avere tra le mani un contratto del genere non lasciamocelo affatto scappare. Leggiamolo, facciamo un bel sospiro e firmiamolo senza alcun indugio.

Difatti, qualora attendessimo ad apporre la firma potremmo rischiare che altri ci freghino il lavoro sotto il naso e poi per trovarne un altro a stretto giro potremmo pure essere costretti ad aspettare tantissimo tempo. In poche parole pare che ora come ora un contratto a tempo determinato convenga di più che ad uno a tempo indeterminato. Lo conviene sulla basi di un aspetto meramente economico.

Il contratto che tutti dovrebbero subito firmare

Si tratta dell’incidenza del costo del lavoro sul reddito dell’Azienda. Inoltre esso è più oneroso rispetto a quello a tempo indeterminato. Tuttavia ancora più vantaggioso pare quello di apprendistato, non solo per la realtà, ma anche per il lavoratore. Entrambi possono contare su una sostanziale diminuzione dei contributi previdenziali.

Ciò si verifica per la bellezza di ben tre anni. Il risparmio si aggirerebbe intono al 15% dei contributo da versare. Tra l’altro il contratto di apprendistato viene visto come uno a tempo indeterminato. Difatti nascerebbe con la funzione precipua di poter formare il dipendente allo svolgimento di determinate mansioni per poi farlo diventare da apprendista lavoratore a tutti gli effetti.