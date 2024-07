Vacanza, se hai una multa non pagata non ti fanno più partire: controlla subito la tua situazione | Ti lasciano a piedi

Vacanza, occhio! Se hai una multa che non hai pagato sono dolori. Non puoi più partire.

Finalmente sei arrivato anche tu al fatidico giorno. Pensavi che non arrivasse più quando hai fissato, parlando con il tuo capo, i giorni di ferie. Vedevi i tuoi colleghi staccare la spina dall’ufficio e tu rimanevi sempre lì a sudare le classiche sette camicie anche se, per via dell‘aria condizionata a palla, si sta bei freschi.

Non ne potevi più di rispondere a una valanga di email nonché alle diecimila telefonate che vi intasavano le linee. Osservavi le scrivanie vuote e sognavi il mare e la spiaggia. Ti vedevi sdraiato al sole con una bibita ghiacciata in mano mentre osservavi l’orizzonte. E poi eccoti pronto per un bel tuffo rigenerante.

Peccato che, al momento, l’unico che potrai farti sarà quello sotto il getto dell’acqua della doccia che ti farai stasera come tornerai a casa. E l’orario in cui potrai mettere piede nella tua dimora sarà parecchio tardi. Difatti ora devi lavorare il doppio, se non il triplo, visto che i tuoi colleghi non ci sono.

Fatto sta che adesso sei stanchissimo sia fisicamente che psicologicamente parlando. La tua mente non ricorda più molte cose. Le scadenze le segni solitamente in agenda, soprattutto quelle relative ai pagamenti. Tuttavia sei anche certo di aver pagato tutte le eventuali multe? Occhio perché se non è così puoi andare nei guai e pure belli seri. E fra questi annoveriamo l’annullamento della tua vacanza.

Vacanza, se hai una multa non pagata non parti

No, non stiamo scherzando. Ti vogliamo semplicemente mettere in guardia da un fatto che potrebbe realmente accadere. Anzi. dobbiamo pure ammettere che sia già successo a molte persone che, nonostante avessero organizzato il loro viaggio da tempo e nei minimi dettagli. al momento di partire sono state bloccate.

Niente volo per loro, dunque sono state mollate a terra, sotto lo sgomento loro e generale. E se voi volete dormire sonni bei tranquilli in tale direzione, dovete cercare di fare mente locale e verificare anzitempo che non abbiate nulla in sospeso in codesto ambito. Qualora così fosse mettevi in moto subito per pagare le sanzioni o, lo ribadiamo, niente vacanze!

Niente passaporto rinnovato

In poche parole, se avete delle multe non pagate, così come specifiche ammende, non potete in alcuna maniera rinnovare il passaporto anche se è scaduto. Dunque non potete viaggiare per andare all’Estero. Lo stesso capita chiaramente se si deve adempiere a delle pene restrittive della libertà personale.

Non scherzate nemmeno sul fatto di avere ancora dei debiti, al di là della cifra e del genere, da pagare. Pertanto prima di improntare i propri giorni di svago, con tanto di itinerario, pensiamoci bene e se abbiamo anche solo uno dei problemi poco fa espressi, mettiamoci in testa che non potremo fare granché. Ci conviene dunque rimanere in Italia.