Truffa, se vai al mare in vacanza attento alla tua auto: questo inganno è pazzesco | Ci cascano davvero tutti

Truffa, sei vai in vacanza al mare tieni d’occhio la tua auto. Come cercano di fregarti.

Nemmeno quando stai per iniziare a staccare la spina puoi tirare il classico sospiro di sollievo. Quest’anno è stato bello tosto per te. Sul lavoro hai dovuto faticare ancora di più da quando il tuo collega se ne è andato via. Ha trovato un’offerta più interessante in un’altra realtà e con orari ben più flessibili.

Altri ancora hanno ottenuto lo smart working e quindi, quando molti clienti chiamano in ufficio, devi rispondere maggiormente tu. Insomma, sei davvero stanco sia psicologicamente che fisicamente parlando. Il capo ti stima un sacco e ti ha pure chiesto di fare degli straordinari che ti ha ben pagato.

Ti ha pure dato una bella mancia. Sei felice vista anche la brutta aria che tira nel nostro Paese. Tu, nonostante la crisi e i rincari, ce l’hai fatta a organizzare delle belle vacanze al mare per te, tua moglie e i tuoi figli. Devi essere fiero di te. Ti sei anche preparato con cura i bagagli e pensato alla pulizia della tua auto.

Hai anche pensato, e hai fatto benissimo, a farle dare una mirata controllatina al tuo meccanico di fiducia e il risultato è stato rassicurante. Hai fatto pure il pieno di benzina, risparmiando diversi soldini. Sei infatti andato a farlo in quel distributore poco conosciuto, sito a due passi dall’ufficio dove costa meno farlo. Te ne ha parlato un tuo conoscente giorni fa.

Truffa al mare, occhio a come parcheggi

Adesso sei in viaggio. Ti sei messo alla guida della tua automobile. Hai azionato l’aria condizionata e scelto la colonna musicale del viaggio, accontentando i gusti di tutti quanti. Ovviamente sai che ogni tanto, per bere e andare in bagno, dovrai fermarti in qualche autogrill o bar sulla strada.

Dunque tieni sempre qualche spiccio a portata di mano anche per l’acquisto di qualche bottiglietta di acqua fresca. Quando parcheggi evita di optare per un parcheggio isolato o dove non ci siano altre vetture. Non lasciare completamente incustodita la tua automobile e in bella vista borse e borsoni. E poi stai molto attento a quando esci.

Ti rubano i soldi oppure l’auto

Di certo, soprattutto in agosto, che si sa, è il mese vacanziero per antonomasia, per gli italiani, per via del caldo e del gran traffico, oltre che della stanchezza, di compiere qualche errore quando si compiono delle manovre. Tu però tieni gli occhi super aperti quando devi, come poco fa accennato, uscire dal parcheggio. E non parliamo solo di uno che puoi trovare in un’area di sosta ma anche a due passi dal mare.

Difatti, ora in Salento stanno truffando molti turisti sostenendo che nel compiere questa semplice azione abbiano tamponato una macchina dove a bordo ci sta un complice o che semplicemente è parcheggiata accanto. E ci invitano, mostrando dei danni che c’erano già, a pagarli subito per fare prima. Oppure, nei casi più gravi, quando scendiamo dalla nostra automobile per parlare e verificare tutto quanto, ecco che salgono a bordo e ce la fregano sotto il naso.