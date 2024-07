Bancomat e ATM, ora prelevi anche senza carta: ti basta seguire questi passaggi | È comodissimo

Vuoi ritirare soldini da un ATM anche senza la carta? Puoi farlo. Basta che fai così. Che comodità!

Lo sappiamo. Tu ormai sei avvezzo, e forse anche troppo per la verità, a pagare tutto quanto con la tua fidata carta. Hai disponibile sia quella di debito, ovvero il classico Bancomat, che quella di credito. Le usi entrambe con una grande disinvoltura senza talora pensare ai costi che devi sostenere per ogni singolo pagamento, soprattutto nel secondo caso.

Fatto sta che ormai non sei più abituato a pagare in contanti. In tasca nei hai difatti sempre meno. Nel tuo portafoglio hai pochi spicci, più che altro qualche monetina. In ogni caso non dovrei mai ridurti così. Difatti può capitare che un locale o un negozio abbia il pos rotto o che in quel momento la linea Internet non funzioni.

Ok, tutto ciò te lo devono comunicare prima dell’acquisto e sta te decidere o meno se effettuarlo lo stesso o no. In ogni caso se non hai dei soldini con te, come fai a onorarlo? Se sei un posto dove ti conoscono puoi ripassare il giorno dopo per pagare, ma se sei lontano da casa e magari in vacanza, puoi trovarti in difficoltà.

E ciò sarebbe decisamente evitare anche al fine di non rovinare i tuoi giorni di sano relax. Dunque, hai ben capito, è sempre bene avere del contante con se. Qualcosa tienilo anche a casa per le emergenze, senza chiaramente dimenticare di non esagerare con le cifre dal momento che i soldi in tale maniera non hanno nome.

Bancomat e ATM, puoi prelevare anche senza carta

Dunque anche se ci cadessero della borsa, a meno che non ci siano delle prove tangibili che siano nostri o delle telecamere che mostrino il furto, ovviamente se qualcuno ce li ruba, poi è dura dimostrare che erano di nostra proprietà. Altre volte però può capitare che usciamo di casa solo con dei contanti e che ci dimentichiamo la carta a casa.

Magari siamo usciti semplicemente per fare una passeggiata. Tuttavia sulla via del ritorno, nel fermarci ad osservare delle vetrine, abbiamo notato delle magliette in saldo che ci piacciono un sacco. Tra l’altro ce ne servirebbero alcune nuove dal momento che molte che abbiamo nell’armadio sono rovinate. Peccato che non abbiamo abbastanza denaro con noi e nemmeno la carta. Dunque che fare? Andiamo a prelevare a un ATM. Lo possiamo comunque fare.

Ti basta il tuo telefonino e il gioco è fatto

Cominciamo con il dire che ciò è possibile se abbiamo con noi il nostro telefonino. A quel punto dobbiamo aprire l’app relativa all’Home Banking. Ora non ci resta che scegliere la tua carta virtuale e quindi seguire le varie procedure per arrivare al prelievo. Chiaramente l’ATM deve supportare però le operazioni Cardless.

Dovrai scansionare un codice, mettere il tuo pin e il gioco è fatto. Ovvio che è sconsigliato mettere in atto questa pratica, come recarsi a un ATM se è buoi e se esso è molto isolato. Difatti i delinquenti potrebbero notarci e provvedere poi a derubarci. Ricordiamoci, infine, che possiamo anche presentarci allo sportello della nostra Banca, negli orari di apertura, per poter richiedere del contante.