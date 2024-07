Ristrutturazione casa, se devi fare i lavori non farti fregare: in questo modo paghi molto meno di quanto pensi

Se devi ristrutturare la tua casa, fai in questo modo e puoi finalmente risparmiare una cifra considerevole.

Negli ultimi anni non sono pochi i proprietari di immobili che decidono di lanciarsi nella grande impresa di provvedere alla ristrutturazione del loro immobile. Le case italiane, salvo poche eccezioni sono tutte piuttosto datate. Provvedere alla loro ristrutturazione si traduce nella possibilità di alzare il costo, nel caso in cui si decidesse di vendere.

Di contro però, occorre tenere sempre in considerazione l’elevato prezzo che spesso occorre pagare per provvedere anche alle ristrutturazioni più semplici. Ristrutturare un immobile è qualcosa che offre una spinta importante sia a livello economico che psicologico. A volte bastano pochissimi interventi per riuscire a dare alla propria abitazione un aspetto che sembra completamente nuovo.

Ma cerchiamo di stilare quelli che sono i costi a cui si va incontro. Ovviamente molto dipende dagli interventi che si vogliono compiere all’interno dell’immobile.

Il nuovo mobilio, l’idraulico, l’elettricista, il muratore e il piastrellista, sono solo alcuni dei professionisti da pagare e delle spese da sostenere. Queste si possono ridurre se si procedesse con il buon vecchio fai da te, ma è veramente la scelta migliore. Se pensi che ristrutturare non sia nel tuo budget, allora forse dovresti seguirci in questa guida sul come risparmiare.

Gli incentivi statali saranno i tuoi alleati

Il 110% è stato tolto, lo stesso vale per lo sconto in fattura, ma questo non vuol dire che non ci siano bonus a cui poter attingere. Il caro stato Italiano mette a disposizione dei suoi cittadini una serie di detrazioni, bonus e incentivi che permettono ai cittadini di dare nuovo aspetto ai loro immobili.

In linea di massima, i bonus ristrutturazioni, comprendono anche le spese per quello che riguarda gli elettrodomestici, ma anche i nuovi infissi le tende da sole, il condizionatore e anche i pannelli solari. Insomma, non mancherebbe nulla no?

Gli altri consigli per risparmiare

Gli incentivi non sono l’unico modo per risparmiare. Ad esempio potresti valutare degli interventi alternativi più economici, quindi, invece di demolire il vecchio pavimento si può utilizzare come base per quello nuovo e intanto provvedere alle tracce per l’impianto elettrico. Rinuncia ai prodotti su misura, sono troppo costosi. Meglio evitare l’acquisto presso dei rivenditori, meglio provvedere ad acquisti diretti, il risparmio è assicurato, oltre alla garanzia di intervento in caso di mal funzionamento.

Il risparmio parte dai preventivi che ti farà l’azienda a cui ti sei rivolto per l’intervento. Il tuo compito è valutare quella che più si avvicina alle tue esigenze. Mai procrastinare, lavori troppo lunghi sono anche più costosi. Infine ricordati che, anche se il fai da te può essere una soluzione per il risparmio, va bene solo nel caso in cui tu sia realmente capace.