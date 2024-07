Risparmio spesa, messaggio importante in arrivo a tutte le famiglie: chi ha queste caratteristiche mangia gratis

Le famiglie che hanno delle specifiche caratteristiche potranno fare la spesa gratis. Ecco come è possibile risparmiare.

La spesa alimentare insieme a quella per il carburate sono sicuramente le voci che maggiormente influiscono sul budget familiare. Con l’aumento dei prezzi di tutti i prodotti che possiamo acquistare al supermercato, far quadrare i conti non è certo semplice come si può pensare. Non c’è famiglia che non debba fare qualche rinuncia di tanto in tanto.

Purtroppo occorre fare i conti in maniera prepotente con uno stipendio che non ha più il potere di acquisto di qualche anno fa e i prezzi in continuo aumento.

L’unico modo per poter aver un buon risparmio è quello di procedere con una spesa che sia effettivamente ponderata, acquistando presso i punti vendita che lanciano le migliori offerte di sempre. Questi sono i motivi che hanno spinto sempre più, la popolazione a spostarsi dalle gradi catene di supermercato, ai discount. Lasciata da parte l’idea completamente sbagliata che i discount offrano una qualità troppo bassa, questi si sono affollati.

Ma ad attendere gli italiani ci sarebbe una misura che permetterebbe loro di risparmiare un importo considerevole sulla spesa alimentare. Ecco di cosa si tratta e come è possibile avervi accesso.

La misura economica che è destinata alle famiglie italiane

500 euro che potranno essere utilizzati a partire da settembre. Quella di cui stiamo parlando è la carta Dedicata a Te. La misura di sostegno al reddito è stata introdotta lo scorso anno. Già nel 2023 sono state molte le famiglie che ne hanno potuto beneficiare, alleggerendo la spesa alimentare.

Nel mese di luglio di quest’anno verrà data la nuova graduatoria per quello che riguarda le famiglie che ne potranno beneficiare. Essendo cambiati i requisiti di cui essere in possesso per riceverla, anche la graduatoria sarà diversa rispetto allo scorso anno, è possibile che famiglie che ne hanno beneficiato nel 2023 non l’avranno quest’anno.

500 euro pronti per le famiglie, ecco chi le riceverà

Quest’anno l’importo della carta Dedicata a Te sarà più alto. Si tratterà di 500 euro che sono stati ottenuti sommando diversi bonus, tra cui anche quello carburante e mezzi pubblici. Essa sarà operativa da settembre e i requisiti per ottenerla sono diversi dallo scorso anno. Anche questa volta non occorrerà procedere con la richiesta, ma sarà concessa in maniera automatica dall’INPS.

Le famiglie che ne potranno giovare, saranno quelle con almeno 3 persone all’interno del nucleo familiare che deve avere un’ISEE inferiore a 15 mila euro. Inoltre non devono essere titolari di altri ammortizzatori sociali come ADI e Carta Acquisti.