Cinema, se ami i film non perdere quest’occasione: il biglietto costa pochissimo | Lo sconto scadrà a breve

Se i film sono la tua passione, allora è il momento di sfruttare questa occasione imperdibile, il biglietto costa molto di meno.

Andare al cinema è diventato qualcosa solo per ricchi. Occorre purtroppo rassegnarsi a questo. Lo dobbiamo ammettere le sale cinematografiche di sicuro non navigano in buone acque, ma questa è una storia nota ormai da molto tempo. La crisi che ha colpito l’Italia intera, è arrivata all’interno delle sale cinematografiche e non è un thriller in uscita a settembre.

La verità è che questa crisi è iniziata molto prima della pandemia Covid e con lei non ha potuto fare altro che peggiorare. La popolazione italiana ha abbandonata i cinema già da diversi anni e questo è successo per via dei prezzi crescenti dei biglietti e dell’arrivo di quelle che sono le piattaforme di streaming.

Poter vedere un film nuovo a poche settimane di distanza dalla sua uscita nei cinema, a costo zero e nella comodità del proprio divano è qualcosa a cui non si riesce di certo a rinunciare.

Una verità questa che molti conoscono e che per i cinema italiani è difficile da affrontare. Le spese per il mantenimento delle strutture sono non poco salate. La manutenzione, i costi di gestione, il personale, tutto richiede un sacrificio importante e non tutti hanno i mezzi economici per superarlo.

Gli attori dalla parte delle sale cinematografiche

Mentre la crisi continua ad incalzare nelle sale cinematografiche, gli attori di spicco del panorama cinematografico italiano e non solo, si sono schierati a loro favore. Non si sono di certo tirati indietro quando si è trattato di provvedere ad iniziative che riportassero il pubblico ai botteghini.

Un’iniziativa questa, di grande successo, partita dopo la pandemia, proprio quando le sale hanno subito l’abbandono definitivo. Insomma, una situazione in cui tutte le forze sono state unite per riuscire ad avere il risultato sperato.

Adesso il cinema si propone con prezzi vantaggiosi al suo pubblico

Per cercare di avvicinare il pubblico al cinema, ecco che è partito il Cinema Revolution e Cinema in Festa 2024. Partito il 9 giugno si protrarrà fino al 19 settembre. Si tratta di un’iniziativa partita dal Ministero della Cultura in collaborazione con ANICA, ANEC e Fondazione David di Donatello. Quello che si vuole è invogliare le persone a tornare nelle sale cinematografiche.n

In tale occasione si ha la possibilità di andare al cinema con una spesa di appena 3,50 euro. Numerose le sale che aderiscono a questa iniziativa tra Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli e Palermo.