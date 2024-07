Caro bollette, in una sola mossa risparmi tempo e soldi: non complicarti la vita | Basta un semplice click

Puoi risparmiare tempo e soldi con un solo click finalmente abbassi la bolletta della luce. Più semplice di così non potrebbe essere.

Anche in piena estate siamo qui a parlare del caro bollette. Il costo dell’energia elettrica è ancora al rialzo, sono moltissimi gli italiani che ancora oggi, dopo il passaggio al mercato libero, si lamentano del prezzo elevato dell’energia elettrica.

Sono moltissimi gli italiani che ancora continuano nella strenua ricerca di quelli che sono i modi migliori di ottenere un buon risparmio. In estate risparmiare sull’energia elettrica non è proprio semplice, nonostante la possibilità di utilizzare la luce naturale per molte più ore al giorno.

Ma a dare il colpo di grazia alla bolletta della luce ci pensa il buon vecchio condizionatore. Un apparecchio che permette di godere di qualche ora di refrigerio, ma incide in maniera molto importante sulla bolletta. Questo vale ovviamente, nonostante ci siano apparecchi di ultima generazione con un consumo di gran lunga minore rispetto a quelli che erano causati dai vecchi dispositivi.

Eppure ci sarebbe un modo efficace ed efficiente per riuscire ad avere un buon risparmio in bolletta. Sono sufficienti pochissimi click per veder dimezzata la bolletta dell’energia elettrica.

Alla ricerca delle offerte più vantaggiose

Con l’avvento del mercato libero per il consumatore arriva il momento di mettersi alla ricerca di quelle che sono le tariffe migliori di sempre. Il mercato libero ovviamente, viene regolato da quelle che sono le regole della leale e corretta concorrenza.

Ma nonostante ciò la fornitura dell’energia elettrica si gioca su quelli che sono i centesimi. I consumatori se vogliono avere le tariffe migliori, possono consultare le piattaforme e i siti di comparazione, per riuscire ad avere la tariffa migliore. Inoltre è comunque possibile disdire un contratto e farne uno nuovo nel caso in cui le tariffe sono più vantaggiose. Questo però non è l’unico modo per risparmiare.

Il tuo modo di pagare tu aiuta a risparmiare

Le compagnie per la fornitura dell’energia elettrica offrono una certa percentuale di risparmio a tutti i consumatori che decidono di utilizzare la domiciliazione bancaria. Con pochi click, accedendo al sito della compagnia, è possibile procedere con la richiesta. In questa maniera il pagamento diventa molto più semplice e si evita di dimenticare le scadenze.

In questa maniera si risparmia la spesa dell’arrivo delle bollette in forma cartacea. Il costo si aggira intorno ai 12 euro all’anno, senza pensare poi che, non ci sarà il bisogno di pagare le commissioni allo sportello.