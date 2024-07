Bonus vacanze, che delusione: se l’hai aspettato ho una brutta sorpresa per te | Non vedi un centesimo

Se hai aspettato fino ad oggi per provvedere al bonus vacanze, per te non ci sono buone notizie, ormai hai perso l’occasione.

Un periodo di vacanze, di ferie, il momento di staccare la spina e di trovare relax dopo un anno di fatica. Peccato che il naturale bisogno di relax si scontra con quello che è un budget familiare che proprio non si riesce a far quadrare.

Quello che ci vorrebbe è un colpo di fortuna, magari un terno al lotto o un gratta e vinci vincente. Ovviamente non vorremmo spingervi al gioco d’azzardo, questo è molto lontano dalle nostre volontà. In realtà quello che vorremmo riportare è una notizia che nelle ultime settimane è stata riportata da moltissimi siti e giornali di informazione.

Sembra che ci sia la possibilità di sfruttare un bonus vacanze di 500 euro che finanzia il tuo viaggio almeno per quello che riguarda gli spostamenti sul territorio italiano.

Altre notizie invece, ci dicono che ci sarebbe un bonus di 1400 euro che si possono avere grazie l’INPS che metterebbe a disposizione tali importi. Ma in questo secondo caso gli importi spetterebbero solo a una specifica fascia della popolazione. Ma cerchiamo di comprendere in che modo avere accesso alle somme.

I bonus che l’INPS mette a disposizione dei cittadini

Come sempre succede ad erogare i bonus è la cara vecchia Inps. L’istituto nazionale previdenziale sociale è l’ente che è incaricato, sul territorio nazionale ad occuparsi delle domande che arrivano da parte dei cittadini italiani. Proprio l’INPS ha il compito di provvedere alla loro lavorazione, controllo dei requisiti e procedere poi al pagamento.

Considerando che dall’ente partono i bonus e gli incentivi a cui si ha diritto è ovvio che proprio da loro si ha le notizie certe, quelle a cui è possibile attenersi. Ad esempio è previsto un rimborso fino a 100 euro per coloro che hanno i figli tra i 3 e i 14 anni che vengono iscritti ai centri estivi. Un bonus che spetta solo a coloro che lavorano nella pubblica amministrazione.

E il bonus vacanze?

Eravamo però partiti dal bonus vacanze ed è tempo di tornarci e di chiarire quale sia la verità in merito. Il bonus vacanze di cui si parla e che molti dicono possa essere richiesto tramite l’app IO è purtroppo una fake news. L’unico Bonus vacanze che era stato proposto dal Governo italiano risale al 2020 quando si cercava di uscire dalla crisi creata dalla pandemia Covid. Dopo di allora non è più stato rinnovato.

Allo stesso modo, anche i 1400 euro che dovrebbe dare l’INPS, sono anch’essi una notizia totalmente inventata.