Risparmio al ristorante, con questo trucco il conto si dimezza: ci porterai la famiglia tutte le settimane

Vuoi risparmiare al ristorante? Fai così e dimezzerai il conto.

Con i tempi, che corrono, lo sappiamo che non è poi così semplice concederci un pranzo o una cena fuori. E qualora potessimo farlo è tosta puntare a un vero ristorante. Fatto sta che per festeggiare un’occasione speciale o semplicemente sorprendere in positivo il nostro partner talvolta sia bene investire dei soldini in tale maniera.

Diciamo che ciò può rappresentare una vera coccola non solo per il palato ma anche per il cuore. E lo è soprattutto se, come accadrà a moltissimi italiani, quest’anno non potremo andare in vacanza. Avremo comunque le ferie e durante il periodo di riposo dal lavoro potremo concederci un pasto in un bel locale della zona.

Magari, se abitiamo vicini, possiamo raggiungere il lago o il mare per pasteggiare con uno spettacolo mozzafiato. Se vogliamo andarci con i bambini è bene puntare al pranzo, magari ove c’è anche la possibilità di farli giocare all’aperto ma in totale sicurezza. Inoltre in alcuni ristoranti sono pure previsti sconti per bimbi piccoli o menù appositi.

Stiamo anche attenti al fatto che solitamente costi meno pranzare piuttosto che cenare in alcuni locali. Difatti a pranzo possono pure essere attivi i cosiddetti pranzi di lavoro con tanto di interessanti buffet. Anche se amiamo la cucina giapponese e in particolare il sushi, se vogliamo usufruire della formula All You Can Eat, ricordiamoci che la sera solitamente costa molto di più.

Vuoi risparmiare al ristorante? Occhio a quando vai

Altro aspetto da tenere a mente è che solitamente, non solo in questi ristoranti, ma anche in tanti altri il costo di listino, dovuto anche a cambi di menù più elaborati, costi di più durante il week end e nei giorni festivi. E ora che il Ferragosto non è poi così lontano, se vogliamo festeggiare quel giorno al ristorante, mettiamoci in testa che dovremo sborsare molti soldini.

Meglio dunque puntare a un altro giorno per cibarsi in quel bel localino. Inoltre se vogliamo risparmiare ulteriormente informiamoci sulla presenza o meno di alcune tessere fedeltà che ci permetterebbero, pasto dopo pasto, di accumulare punti che poi si possono tradurre in sconti o pranzi in omaggio. Infine, c’è un altro metodo per spendere meno, andando comunque spesso al ristorante.

Le app salva conto

Di quale si tratta? Semplicemente dovremmo scaricare sul nostro telefonino, ma per la verità va benissimo pure il nostro fidato tablet, delle app. La prima che vi consigliamo è Google Maps. Parliamo di una assolutamente gratis e che ci permette di trovare ovunque ristoranti, di leggere recensioni e di conoscere i vari menù, con tanto di prezzi.

Grazie a Groupon è possibile sfruttare coupon, dopo averli acquistati, nei locali convenzionati per godere di interessanti sconti. Tuttavia la app più famosa e sfruttata in tale direzione è The Fork, che è anche molto pubblicizzata in Televisione. Grazie a lei possiamo prenotare nei ristoranti convenzionati contando su prezzi super vantaggiosi. Inoltre è vigore pure una raccolta punti che ci permetterà di risparmiare ancora di più.