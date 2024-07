Revisione auto, per risparmiare hai più di una possibilità: se scegli bene ti ringraziano macchina e portafoglio

Revisione auto, se vuoi risparmiare parecchi soldini, fai così. Il tuo conto in banca ti ringrazierà.

Non è di certo piacevole affrontare tante spese. E non lo è nemmeno se riguardano la nostra auto. E fra di esse c’è da annoverare quella della revisione che però dobbiamo, volenti o nolenti, prendere in considerazione. Cominciamo con lo spiegare, con parole molto semplici, che cosa sia e in che cosa consista.

In sostanza altro non è che una procedura di controllo del veicolo, finalizzata a verificare le condizioni di sicurezza, il livello di emissioni inquinanti nonché la rumorosità. Tutto ciò deve risultare conforme agli standard prescritti dalle normative sia nazionali che internazionali. Insomma, parliamo di aspetti molto importanti e che non possono essere presi sotto gamba.

La revisione auto deve essere affrontata da ogni vettura dopo 4 anni trascorsi dalla sua prima immatricolazione. Successivamente la deve affrontare ogni due anni. Dobbiamo però, e qui prestiamo davvero la massima attenzione, badare alla scadenza entro la quale dobbiamo necessariamente effettuarla per non andare nei guai.

In ogni caso è sempre riportata su un’apposita etichetta che viene posta sul libretto di circolazione. Inoltre cade quasi sempre a fine mese. Insomma, non abbiamo scuse per non affrettarci a portare la nostra auto a revisionare. Tanto più che se fossimo colti in flagranza di reato potremmo beccarci una multa pazzesche che, con la brutta aria che tira in Italia, sarebbe da evitare come la peste.

Revisione auto, fondamentale è pagarla per circolare liberamente

Parliamo infatti della bellezza di cifre che possono variare, e pure con una certa disinvoltura, da 173 euro a 694. Dulcis in fundo, entra pure in gioco, il divieto assoluto di circolazione fino a quando non ci degneremo di provvedere a fare la famosa revisione. Per effettuarla solitamente ci rechiamo, previo appuntamento, ai centri meccanici autorizzati dal Ministero dei Trasporti.

Qui, solitamente in un’oretta, la nostra auto sarà pronta e dopo aver pagato saremo liberi di gestire come meglio crediamo il nostro tempo. Di certo la spesa da effettuare non sarà bassissima ma comunque necessaria da affrontare per tutte le ragioni che vi abbiamo poco fa spiegato. Tuttavia se volete risparmiare parecchio in tale direzione una soluzione c’è.

Dove andare per pagarla meno

Quale? In poche parole potrete decidere di fare effettuare la revisione alla Motorizzazione Civile. Qui pagherete circa 20 euro di meno rispetto a quanto paghereste se andasse dal meccanico. Di contro però c’è il fatto che potreste aspettare il vostro turno anche per ore intere. Inoltre anche per avere l’appuntamento bisogna prenotarsi con larghissimo anticipo.

Insomma, prima di prendere una decisione in merito, pensateci bene. Valutate con calma i classici pro e contro della situazione, segnandoli in maniera ordinata su un foglio. E fra questi aspetti vagliate anche se, per raggiungere la Motorizzazione, essendo magari parecchio lontana da casa vostra, non sarete costretti a spendere molti soldini in benzina.