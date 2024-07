SMS dalla banca, se ti arriva con questo dettaglio non aprirlo: è una truffa clamorosa | Ci sono già cascati

Se ti arriva questo sms dalla banca, stai in campana! Il dettaglio che ti fa capire che si tratta di una truffa.

E ci risiamo, potremmo, e pure giustamente, dire. Difatti ecco un altro mega imbroglio. Ok, ormai ci siamo abituati ma siamo anche molto stanchi di venirne a conoscenza, pressoché ogni giorno, di uno nuovo. Fatto sta che con la profonda e radicata crisi, sia sociale che economica, che serpeggia fortissima nel nostro Paese ( e non solo!), che cosa di diverso possiamo aspettarci?

Ormai, come molti esperti sociologi affermano, i malviventi aumentano sempre di più. La maggior parte opera sul Web che è un mondo che noi sfruttiamo mille volte al giorno sia per motivi lavorativi che prettamente privati. Basti poi pensare che l’intrattenimento, a livello di visione di serie televisive e film, viaggia su piattaforme in streaming.

Inoltre anche solo per salutare un amico o un parente non alziamo più la cornetta ma mandiamo un messaggio in tempo reale con WhatsApp o diamo il via a una bella videochiamata. Ed è con essa che poi si organizzano anche le call di lavoro. Gli acquisti amiamo farli tantissimo online, perché con un solo click possiamo acquistare ciò che vogliamo senza uscire di casa.

Se da un lato in tantissimi hanno iniziato a fare in questa maniera lo shopping durante la pandemia di 4 anni fa poi, anche quando siamo tornati alla normalità, hanno proseguito a metterla in atto. In ogni caso quando dobbiamo effettuare un pagamento non ci rendiamo conto che, inserendo i nostri dati sensibili, potremmo in linea teorica fregarci tutto quanto se non sono siti affidabili.

Truffe, in enorme e triste crescita

Talora anche delle pubblicità ci inducono a inserirli con la promessa di gadget in omaggio. Fatto sta che poi non arriva nulla. Semplicemente ci bombardano poi di email e di chiamate, oltre che di messaggi promozionali. In ogni caso, dietro ad alcune proposte che possono essere viste come allettanti, si nascondono clamorose truffe che fanno accadere di peggio.

Difatti, dopo che noi abbiamo affrontato un click di troppo e siamo andati a visitare dei siti truffaldini, ecco che viene in men che non si dica installato sul nostro dispositivo un potentissimo malware, capace di controllare ogni cosa che è disponibile sul nostro telefonino o pc. E a quel punto, non solo può esserci rubata l’identità sui Social ma anche tutto ciò che abbiamo sul conto corrente.

Se ricevi questo sms dalla banca non rispondere

Il punto è che se noi riceviamo un sms, ma anche una email per la verità, che vede come mittente la nostra banca tendiamo a fidarci. E così se ci viene chiesto di verificare i nostri dati sull’Home Banking cliccando su un link, ecco che lo facciamo. E lo stesso capita se riceviamo la comunicazione di una spesa, che non avremmo mai affrontato, con la nostra carta di credito.

A quel punto, spaventati del fatto che qualcuno possa avercela clonata o comunque affrontato un acquisto per i fatti suoi con i nostri soldi, ci muoviamo subito per fare controlli, seguendo le direttive esplicate nel messaggio. Ed è così che ci fregano. Dunque, se dovessimo ricevere qualcosa di simile, contattiamo la nostra banca e poi cancelliamo subito l’ sms.