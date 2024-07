Spesa alimentare, abbatti l’inflazione con una nuova abitudine: se la segui ogni volta risparmi il 70%

Spesa alimentare, così sconfiggi l’inflazione. Comincia a seguire questa sana abitudine.

Ormai anche una semplice e doverosa operazione come andare a fare la spesa è diventata sostanzialmente un’impresa titanica. Non per nulla i rincari hanno colpito duramente e nel profondo anche il vasto settore alimentare che è indubbiamente uno fra quelli che ci sta maggiormente a cuore.

Del resto, si sa, è necessario mangiare per poter vivere. E sarebbe pure meglio farlo bene, dunque seguendo una dieta, intesa però come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata. Chiaro è che per poterlo fare, oltre a chiedere qualche dritta se non una vera e propria consulenza a un bravo nutrizionista, bisogna acquistare cibo di qualità.

E con la brutta aria che tira anche in Italia ciò non è per niente facile. Fatto sta che soprattutto ora che siamo giunti nel cuore palpitante dell’estate dobbiamo necessariamente mantenerci ancora di più idratati e gustarci maggiormente nella nostra quotidianità frutta e verdura fresca di stagione.

Tra l’altro in questo periodo essa rappresenta un’autentica gioia per gli occhi. E così siamo indotti ad acquistarne parecchia con il concreto rischio, se non abbiamo una famiglia numerosa, che vada a male a stretto giro. Difatti entrambi gli alimenti sono molto delicati e se non conservati bene, una volta che giungiamo a casa, rischiano di deperire alla svelta.

Spesa alimentare, come evitare gli sprechi

Ovviamente essere costretti a buttare nei rifiuti del cibo che abbiamo acquistato compiendo non pochi sacrifici è da vedersi come una vera mazzata. Dunque, come correrei ai ripari? Evitando di acquistarne troppo per volta. Quando andiamo in uno store scegliamo solo quei frutti e quelle verdure che siamo certi di mangiare a stretto giro.

Se invece del secondo alimento vogliamo farne un po’ di scorta basta fare un salto al reparto surgelati. Anche qui verifichiamo con cura lo stato di conservazione e come sono messe le condizioni. Solo così non porteremo a casa dei prodotti già andati a male. Indubbiamente questi sono solo alcuni consigli per scongiurare di fare una spesa troppo costosa, mettendo nel carrello alimenti che poi non consumeremo.

Con questa abitudine il risparmio è garantito

Tuttavia se vogliamo risparmiare ancora di più facendo comunque dei buoni acquisti dobbiamo sostanzialmente fare un’altra cosa che le nostre mamme e nonne mettevano sempre in pratica. Si tratta della sana abitudine di scrivere una dettagliata lista della spesa con tanto di quantità di ciò che ci serve.

Chiaro è che prima di stilarla bisogna verificare bene, aprendo cassetti, dispense e frigo che cosa davvero manchi in casa nostra e soprattutto in cucina. E, una volta che arriviamo al supermercato, impegniamoci a non considerare altri prodotti che non sono segnati nell’elenco anche se ci appaiono in super offerta.