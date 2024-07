Risparmio in bolletta, con questi trucchi metti via 2000 euro all’anno: senza accorgertene si accumulano da soli

Risparmio concreto in bolletta grazie a queste dritte. 200 euro in più nel tuo portafoglio.

Ormai lo sai. Devi necessariamente imparare a risparmiare se vuoi tentare, come si suol dire, di rimanere a galla. Il punto è che farlo in maniera intelligente, dunque riuscendo comunque a vivere una vita decorosa, non è per niente facile. Diciamo che l’esperienza può aiutarci tantissimo in tale direzione come la sana abitudine di segnarsi tutte quante le spese che affrontiamo.

Indubbiamente sono tantissime e di vario genere. Il punto è che molte non possiamo calcolarle. E, oltre ad annoverare in questa schiera le impreviste che, si sa, avvengono nei momenti più sbagliati, ci sono le bollette. Difatti esse si basano sui consumi che abbiamo effettuato in un certo periodo di tempo.

Tuttavia, se non possiamo sapere esattamente la cifra che dovremo necessariamente pagare, possiamo però fin da ora cercare di correre ai ripari, evitando gli sprechi. In che senso? Alla stessa maniera in cui come dovremo agire quando si parla di spesa alimentare, non sfruttiamo troppo energia elettrica, luce, gas e acqua.

Ok, li abbiamo a disposizione nella nostra casa e a portata di mano ma questo non significa assolutamente che dobbiamo chiedere loro una mano in tutto per tutto quando siamo nel nostro nido. Ad esempio, partendo dalla luce, che senso ha accenderla quando siamo in pieno giorno e potremmo dunque di gran lunga sfruttare maggiormente quella naturale?

Vuoi risparmiare in bolletta? Occhio a cosa accendi

Usciamo da una stanza e in essa torneremo dopo mezzora. Allora spegniamo l’interruttore. Per stare al fresco ora che siamo in estate accendiamo il condizionatore. Va bene ma non esageriamo con il suo consumo e con l’abbassamento eccessivo della temperatura. Spegniamolo quando usciamo e cerchiamo piuttosto di sfruttare la sua funzione dry.

Quest’ultima consuma meno ed elimina l’umidità. Ed è lei che tra l’altro ci fa percepire ancora di più il caldo. E per scongiurarlo ancora di più non accendiamo il forno a lungo e piuttosto puntiamo sulla preparazione di piatti freddi. In tal maniera anche i consumi in bolletta si abbasseranno notevolmente.

Le dritte top per tenere a bada i costi e i consumi

Attenzione anche a lasciare in stand by per giornate intere piccoli elettrodomestici in cucina, così come televisori e pc. No anche a tenere costantemente attaccato alla presa di corrente lo spinotto utile per caricare il nostro cellulare e altri dispositivi di rete mobile. Lo stesso dobbiamo dire delle ciabatte che non usiamo e che vanno prima spente.

Per quanto concerne l’utilizzo sia della lavatrice che della lavastoviglie azioniamole solo a pieno carico, nonché nelle fasce orarie in cui, secondo contratto, costi meno sia utilizzare la corrente e l’acqua. Puntiamo anche su programmi di lavaggio veloci e a basso consumo. Aboliamo l’asciugatrice, almeno in estate. Se seguiremo queste dritte potremo costatare un mega risparmio in bolletta soprattutto dell’energia elettrica pari a 200 euro l’anno.