Auto a noleggio, a fine viaggio hai diritto a un rimborso clamoroso: la somma di denaro è tua solo in questo caso

Auto a noleggio, adesso hai diritto a un rimborso, ma solo in codesto caso.

Può capitare, sia per motivi di lavoro che di svago, almeno una volta nel corso della nostra vita, di dover prendere un’auto a noleggio. Il più delle volte tuttavia facciamo questa scelta quando andiamo in vacanza all’estero e vogliamo comunque avere a disposizione in loco una macchina per spostarci in totale autonomia.

Altre volte la facciamo anche se rimaniamo in Italia ma non abbiamo la minima intenzione di raggiungere la meta a bordo della nostra. Meglio dunque, dopo averla raggiunta, prenotarne una sul posto. Il consiglio è però, onde evitare di non trovarne disponibile manco una o di averne solo alcune non adatte alle nostre esigenze e tasche, di prenotarla con largo anticipo.

La stessa cosa la dovremmo fare qualora ci servisse un auto particolare per una festa o uno speciale avvenimento come un anniversario o le nozze. In tutti i casi dovremmo metterci in testa che tale mezzo lo abbiamo preso in affitto e che dunque poi tornerà al proprietario. Dunque stiamo attenti a non compiere scorrettezze quando siamo alla guida.

Il fatto che non sia l’auto abituale che guidiamo nella nostra quotidianità può metterci, soprattutto all’inizio, in difficoltà. Ergo andiamoci piano nell’usarla a cuor leggero e stiamo attenti anche a fare manovre azzardate pure quando parcheggiamo. Non roviniamo la carrozzeria e, prima di uscire dal garage, diamo un occhio anche alle condizioni atmosferiche.

Auto a noleggio, puoi avere diritto a un super rimborso

Insomma, parola d’ordine, più che mai in codesto caso è prudenza. Oltre a ciò evitiamo di fare gli spacconi sporcando in maniera vergognosa gli interni, mangiando patatine fritte con salse che possono cadere sui tappetini e sui sedili, macchiandoli in maniera grave. Chiaro che prima di consegnare l’auto al mittente dovremmo provvedere alla sua completa pulizia anche all’esterno oltre che all’interno.

Fatto sta che quando la consegneremo, a fine viaggio, se chiaramente ci siamo comportati bene, avremo anche diritto a un rimborso che ha indubbiamente del clamoroso. Tuttavia prima di esultare e di cantare vittoria, sappiate che per ottenerlo deve essere entrata in gioco una particolare condizione.

L’annosa questione della franchigia

In sostanza può avvenire quello della franchigia in base alle condizioni proposte dal noleggiatore in fase di contratto, firmato ovviamente da entrambe le parti, nonché del danno subito. In ogni caso, in linea generale, qualora si scelga la formula di noleggio con franchigia e capiti un danno all’auto, solitamente il responsabile del pagamento della franchigia stessa è il cliente.

Tuttavia se non si sono verificati incidenti nel periodo in cui la persona ha preso a noleggio il veicolo, il noleggiatore dovrebbe, e qui, ci duole molto ammetterlo, dobbiamo stare nel campo delle ipotesi, risarcirgli la cifra della franchigia. In ogni caso prima di prendere un veicolo a noleggia e firmare l’accordo leggetelo con calma e, possibilmente, fategli dare una letta a chi ne sa di più di voi a riguardo.