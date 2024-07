Salute, SSN al collasso: se le famiglie vogliono curarsi hanno una sola possibilità | La soluzione è deprimente

Il Sistema Sanitario Nazionale è ormai al collasso, le famiglie che si vogliono curare hanno una sola possibilità a disposizione.

Ogni singolo cittadino italiano ha il diritto di vivere una vita in salute, accedendo alle cure nel momento in cui ne ha bisogno. Quello di assicurare tale possibilità spetterebbe al Sistema Sanitario Nazionale, che però, negli ultimi anni ha spesso mostrato quelli che sono i suoi limiti.

Purtroppo dobbiamo ammettere che ormai da troppo tempo curarsi non è semplice come invece dovrebbe essere. I cittadini italiani sono ormai seriamente preoccupati per la loro salute e per il bisogno di avere una tutela maggiore. I fatti ci dicono che la sanità italiana negli ultimi anni ha una netta carenza di quello che è il suo personale, una problematica che si riversa, ovviamente su tutti i cittadini italiani e sul loro bisogno di cure specifiche.

Dai tempi del Covid si ha seri problemi ad accedere alle visite mediche. I medici di famiglia ricevono solo su appuntamento, per quello che riguarda, invece, gli specialisti le liste d’attesa sono lunghe mesi e mesi. Insomma, una situazione che sta mettendo tutti in seria difficoltà.

Andando ad analizzare la situazione attuale, sembra che l’unico modo per uscirne, sia ricorrere alle visite a pagamento. Per non gravare eccessivamente sul budget familiare ci sarebbe, però, una soluzione.

Il prestito spese mediche ti permette di accedere alle cure

La soluzione a cui si accennava è il prestito spese mediche, grazie ad esso è possibile ottenere una certa liquidità per affrontare o delle spese importanti, ovvero per andare a coprire eventuali spese per i trattamenti di bellezza e operazioni di chirurgia estetica. In entrambe i casi, è possibile provvedere al pagamento delle spese, senza intaccare il bilancio familiare.

Si tratta di un vero e proprio finanziamento che permetterebbe anche di pagare le cure dentistiche e le spese per la casa di cura o l’assistenza. 2 le possibilità a cui si può ricorrere, da una parte il prestito finalizzato, dall’altra, invece un prestito liquidità, con importi maggiori rispetto all’intervento, che permettono di coprire altre fonti spese.

Le specifiche del contratto

In linea di massima, per accedere al credito occorre avere affidabilità creditizia e un reddito dimostrabile, che sia da lavoro o pensione. Sul contratto che si andrà a stipulare e firmare saranno indicati tutti gli elementi dell’importo che viene chiesto, compreso l’importo delle rate.

La valutazione del paziente per accedere al credito avverrà nello stesso modo in cui avviene la valutazione per l’ottenimento di qualsiasi altro prestito. Ad erogare gli importi sono gli istituti finanziari e le banche che ovviamente non chiedono altro che il reddito e l’affidabilità creditizia del soggetto.