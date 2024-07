Regalo in busta paga per chi va a scuola, con questo strumento scopri quanto ti spetta | Accedi subito

Cadeau in arrivo se vai a scuola. Questo strumento ti spetta assolutamente.

Quando si sente parlare di aumenti, si sa, andiamo in men che non si dica in tilt. Ok, come si suol dire, ci abbiamo fatto il callo, ma ogni volta speriamo, almeno a livello inconscio, che si diano una bella calmata. Purtroppo non è così. Non per nulla i rincari, che hanno letteralmente invaso ogni singolo settore, non hanno nemmeno la minima intenzione di diminuire.

Perlomeno non a stretto giro, dunque niente illusioni in merito. Inoltre ora che siamo in estate e che agosto, il mese vacanziero per antonomasia è ormai all’orizzonte, di certo ne dovremo subire altri. E se abbiamo l’intenzione di andare via qualche giorno per rilassarci e nel contempo divertirci in compagnia, dobbiamo mettere in conto di dover sborsare tanti soldi in più.

Il punto è che se molti adulti, vista la cattiva aria che tira tuttora nel nostro Paese, tenderanno a rinunciare a tutto ciò, lo stesso non si può dire dei ragazzi, soprattutto quelli in età scolare. Difatti loro, non dovendo pagare loro stessi le vacanze e tutto il resto e soprattutto non lavorando, non sanno che cosa significhi tutto ciò nel concreto.

E dunque muoveranno mari e monti al fine di poter andare al mare, visto che pare che sia la meta a loro più congeniale. E così tornerebbero a settembre sui banchi di scuola più rilassati e riposati rispetto a quando se ne stanno a casa per tre mesi. Fatto sta che ora per chi ci va è in arrivo un bel regalo.

Se vai a scuola ti arriva un regalo in busta paga

Parliamo forse di borse di studio o di bei premi in denaro per invogliare i giovani a studiare maggiormente? No, non si tratta di questo sebbene tutto ciò sia indubbiamente molto interessante. Dunque forse parliamo dei Bonus libri? Nemmeno anche se è in vigore e vale assolutamente la pena informarsi per conoscere le condizioni da rispettare per poterlo ottenere.

Dunque di che cosa si parla? Come si evince dal titolo, centra in qualche maniera la busta paga che un lavoratore riceve a fine mese. E in questo caso sarà ben più ricca. Il che è da vedersi indubbiamente come qualcosa di assolutamente magnifico. A questo punto avete compreso a chi sarà destinato il regalo?

Aumenti di stipendio per il personale scolastico

In realtà non è un cadeau ma semplicemente qualcosa che giustamente è stato richiesto da tempo e che solo ora sarà messo in atto. Parliamo di un aumento di stipendio per il personale scolastico. Parliamo nel dettaglio di docenti, presidi e personale ATA. Oltre a ciò per tutti loro sono in vigore i prestiti NOIPA.

Per ottenerli però bisogna fare espressa richiesta. Tornando agli aumenti di stipendio, dobbiamo sottolineare, per dovere assoluto di cronaca, che non si tratterà di grandi cifre ma che comunque rappresentano un buon inizio. Insomma, un passo più importante per sperare in una scuola meno bistrattata e più proficua per tutti quanti.