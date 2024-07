Lavoro, se ti fidanzi ti spetta un regalo senza precedenti: dillo subito al capo e comincia a rilassarti

Lavoro, ti sei fidanzato? Allora ti aspetta un bel cadeau. Dillo subito al capo!

Eri rimasto l’ultimo scapolo d’oro della tua compagnia, ma alla fine pure tu hai ceduto. Avevi promesso che non saresti mai giunto a compiere il gran passo e invece ti sei fidanzato! Sì, non lo diciamo per dire ma sul serio. Le hai messo proprio la famosa fedina al dito dopo che le hai fatto la fatidica domanda: ” mi vuoi sposare?”.

La voce ti tremava e sudavi copiosamente sotto la camicia. No, non era per il caldo visto che il condizionatore era acceso. Eri emozionato a mille e le mani tradivano paura. Temevi infatti che lei non fosse ancora pronta per diventare la tua signora. Di certo non se l’aspettava anche se aveva percepito che ci fosse qualcosa di strano nell’aria.

Tu infatti eri più taciturno del solito ed eri nervoso. Inoltre ti eri vestito molto elegante quando di solito punti su un look più casuale e sportivo. Fatto sta che quando ti sei messo in ginocchio innanzi a lei e hai preso la scatolina dalla tasca della giacca, lei ha sgranato gli occhi e ha incominciato a piangere dalla gioia.

Alla fine ti ha detto sì abbracciandoti forte. E tu non ti sei mai sentito così felice. Hai avvisato la famiglia e gli amici più cari della scelta di vita che hai fatto. Molti sono rimasti sorpresi mentre altri non più di tanto perché avevano intuito, frequentandoti con una certa assiduità, che stavolta facevi davvero sul serio.

Ti sei fidanzato? Dillo subito al capo, deva farti un regalo

Del resto hai sempre vissuto da solo nel tuo grande appartamento dopo che hai lasciato la casa dei tuoi. Hai un buon lavoro e guadagni bene. Ti puoi dunque sentire un gran privilegiato e fortunato in tal senso. In ogni caso da quando è entrata lei nella tua vita, soltanto un paio di anni fa, sei diventato ancora più produttivo e leader.

I colleghi, compresi quelli più anziani, ti stimano tutti e i clienti ti richiedono spesso e volentieri per una consulenza. Il capo poi è felicissimo di averti in squadra oltre che vederti così sereno. E di certo dovrai avvisarlo di questa importante novità. Anche perché per Legge dovrà darti un bel regalo. Ecco di che cosa si tratta.

Congedo matrimoniale, ti spetta di diritto

No, non stiamo parlando di un aumento di stipendio che comunque può decidere di darti visto che gli permetti di fatturare molto di più o di un dono per le tue nozze che in genere fanno sempre i datori di lavoro ai propri collaboratori. Qui infatti ci riferiamo al congedo matrimoniale.

In sostanza il dipendente ha diritto della bellezza di 15 giorni consecutivi di permesso regolarmente retribuito in occasione per l’appunto del matrimonio, che può essere richiesto entro i 30 giorni successivi. Il lavoratore può decidere di trascorrerli come meglio crede e non per forza di cose affrontando un viaggio.