Caro luce, risparmia una marea di soldi con questo gesto semplicissimo: avresti dovuto conoscerlo prima

Caro luce, risparmia così tanti bei soldini. Non potrai più farne a meno.

Ogni volta che riceviamo la bolletta della luce ci viene un colpo. Difatti la cifra che vediamo scritta e che dovremo, nolenti o meno, pagare a tutti i costi è sempre bella tosta. Il fatto è che il più delle volte, al di là dei forti e lampanti rincari avvenuti pure in questo settore, non ci rendiamo conto che la colpa di tutto ciò, almeno in parte, sarebbe nostra.

In che senso? Che cosa vogliamo dire con ciò? Semplicemente che ci sono delle azioni che compiamo anche all’interno della nostra quotidianità che sarebbe meglio nascondere in un angolo polveroso dei ricordi dal momento che sono assai dannose sia per il nostro portafoglio che il nostro conto corrente.

Inoltre aggiungiamo che in realtà a metterle in atto il più delle volte sono i nostri figli che, non pagando loro le varie bollette, non capiscono quanto sia complicato pagarle soprattutto nel momento tanto difficile nel quale stiamo vivendo nel nostro Paese. E ora che sono a casa, per via della lunga pausa estiva scolastica, i consumi anche dell energia, con relativi costi, saliranno di certo a dismisura.

Non per nulla trascorreranno molto tempo sia innanzi alla TV che al pc lasciandoli magari in stand by per ore intere. Inoltre per stare al fresco azioneranno il condizionatore in ogni dove della nostra dimora anche a temperature molto basse. E se usciranno per incontrare gli amici o fare qualche piccola commissione, non lo spegneranno affatto.

Caro luce, gli errori più comuni

Tutti questi elencati sono chiaramente grandissimi errori che non solo i nostri ragazzi ma tutti quanti in linea generali non dovremmo mai fare se non vogliamo avere a che fare con conti eccessivamente salati. Tuttavia gli sbagli non sono finiti qui, anzi! Per esempio, per quale motivo accendiamo la luce quando è pieno giorno e potremmo benissimo utilizzare quella naturale e solare?

Quest’ultima è assolutamente gratis ed è pure fortemente in grado di donarci un pizzico di sano buon umore che, con i tempi che corrono, è da vedersi indubbiamente come una super manna dal cielo. Inoltre sempre il sole potrebbe essere il nostro grande alleato per far asciugare i panni velocemente in questo periodo, senza azionare l’asciugatrice che consuma tantissimo.

Il gesto più semplice per risparmiare

Tuttavia se vogliamo risparmiare ancora di più in bolletta, cosa vivamente consigliata, dovremmo utilizzare maggiormente l’umidificatore che elimina per l’appunto l’umidità. Ed è infatti essa che ci fa percepire ancora più caldo. Se non abbiamo tale elettrodomestico in casa possiamo sfruttare il condizionatore, puntandolo sulla modalità Dry,

Quest’ultima è generalmente contrassegnata dalla presenza delle goccioline. Per evitare poi di accenderlo un po’ troppo arieggiamo per bene la nostra casa, aprendo finestre e porta finestre nelle ore più fresche, bagnando i pavimenti e posizionando in zone strategiche piante acchiappa umidità come l’aloe.