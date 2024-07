Bonus internet, naviga gratis ad alta velocità: non serve nemmeno l’ISEE | Puoi averlo grazie a questa richiesta

Bonus internet, richiedilo immediatamente e vai velocissimo. No, l’ISEE puoi lasciarlo nel cassetto.

Hai finalmente ottenuto dal tuo capo lo smart working dopo mesi che ne avevi fatto espressa richiesta. E quando ti ha dato l’ok eri pazzo di gioia: da quel momento potevi dire addio a code infernali che dovevi affrontare necessariamente ogni mattina per andare in ufficio. Non dovrai nemmeno fare le corse per trovare un parcheggio, magari pure a limite.

E poi potrai evitare gli incontri con i colleghi, compresi quelli che proprio non puoi vedere. E lo stesso potrai dire del tuo datore di lavoro sebbene dovrai comunque rimanere costantemente in contatto con lui. E per farlo sfrutterete molto le videochiamate. Inoltre esse sono molto usate anche per vere e proprie call aziendali.

E, come ben sai, per essere avviate devono appoggiarsi su una valida rete Internet. Finché eri in ufficio, quando venivano realizzate nella grande sala per parlare anche con persone lontane, non si parlava del fatto che essa potesse mancare. In ogni caso se accadeva non erano fatti o problemi tuoi.

Adesso invece, con il fatto che lavori da casa, lo sono eccome e pure belli grossi. Difatti come puoi pensare di lavorare bene e di essere produttivo, come il tuo capo si aspetta da te, se hai una linea fin troppo ballerina? Ok, una volta può capitare a causa del mal tempo o per via di un guasto tecnico ma poi non puoi tirare troppo la corda in tale direzione.

Bonus internet, vai veloce gratis

Insomma, è bene che corri immediatamente ai ripari se non vuoi che ti venga revocato magari lo smart working. E poi se internet va male e troppo lento, come faranno i tuoi figli a fare ricerche quando a settembre ricomincerà la scuola? E poi che strazio per tutti seguire in streaming delle serie televisive o film che continuano a fermarsi!

Difficile sarà possibile l’invio e la lettura di email oltre che lo scarico di vari allegati. Fatto sta che se non puoi permetterti di pagare un abbonamento costoso, puoi sempre richiedere uno speciale bonus. Grazie ad esso avrai internet a banda larga su territorio nazionale. Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo.

I requisiti da rispettare, ISEE escluso

Per prima cosa non devi mostrare, strano a dirsi, l’ISEE. Tuttavia devi comunque rispettare alcuni precisi requisiti. Parliamo del fatto di essere una famiglia che in casa non ha alcun abbonamento internet o che ne ha uno ma che non va almeno a 300 M/bit s a download. Oppure si può vagliare anche la condizione di volerlo fare ma non si hanno i soldini per farlo e che negli ultimi sei mesi non si abbia attivato alcuna connessione.

In ogni caso tale aiuto, perché è così che deve essere etichettato e visto un bonus, si presenta sotto forma di voucher della cifra di 100 euro una tantum da utilizzare anche per il processo di attivazione del servizio. Ad oggi sono tuttavia in corsi importanti aggiornamenti riguardo all’argomento che di certo fa molta gola agli italiani.