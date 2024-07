Passaggio auto, con questi documenti risparmi centinaia di euro: presentali e la macchina è tua

Scopriamo se è possibile risparmiare qualcosa nella compravendita auto tra privati: tutti i passaggi necessari per spendere meno soldi.

Comprare un auto nuova non è purtroppo da tutti. I costi di acquisto talvolta sono molto alti, nonostante i vari incentivi, e anche comprando un mezzo a rate non è detto che il proprio bilancio economico mensile non vada comunque in sofferenza.

Sono sempre di più, quindi, i consumatori, che ricorrono all’acquisto di un auto usata, magari senza passare da alcun rivenditore. Addirittura, è anche possibile, oggi, concedersi un veicolo pagando solamente le spese di passaggio di proprietà: sono tanti i siti che offrono proprio tale servizio, come ad esempio motoautogratis.it.

Ma anche in quest’ultimo caso è necessario tirar fuori di tasca propria diverse centinaia di euro. C’è forse un modo per risparmiare qualcosina anche sul mero passaggio di proprietà? Analizziamo bene la questione.

Innanzitutto cerchiamo di capire quali sono le spese che impattano sul costo totale del passaggio del veicolo da un proprietario all’altro. La spesa principale che incide è senz’altro quella relativa all’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): essa è un onere che varia da provincia a provincia e dipende dalla potenza del veicolo.

I costi relativi al passaggio di proprietà

L’IPT ha un costo minimo – per auto con potenze inferiori ai 53 kW – comunque superiore ai 150 €: di fatto, più del 50% della spesa di un passaggio di proprietà è assorbita da tale voce. L’altro onere particolarmente pesante, in sede di compravendita tra privati, è quello relativo all’intermediario, in genere una agenzia di pratiche auto.

Il costo dell’agenzia varia anch’esso, ma tende ad assestarsi mediamente almeno sui 70 €. A completamento del quadro dei costi complessivi, dobbiamo anche considerare: il versamento alla Motorizzazione Civile (58 €); l’imposta di bollo, pari a 32 €; i 27 € come emolumento al PRA; gli oneri per l’aggiornamento della carta di circolazione (26,20 €); i 16 € necessari al rilascio del Documento Unico.

Come risparmiare sul passaggio auto

A conti fatti, questo giochino ci costa complessivamente non meno di 370 €. Certo, si tratta di ben poca cosa rispetto alle decine di migliaia di euro necessarie per l’acquisto di un veicolo nuovo.

Ciononostante, perché non provare a risparmiare qualcosa anche su questa piccola voce di spesa? Una possibilità in effetti c’è, ed è quella di evitare l’intermediazione di una agenzia di pratiche auto e adottare una soluzione “fai da te”. In tal caso, basta recarsi ad uno sportello ACI muniti di tutta la documentazione necessaria – marca da bollo da 16 €, libretto di circolazione, certificato di proprietà e documenti di venditore ed acquirente – e un po’ di risparmio, dai 50 € ai 100 €, è assicurato.