Lavoro, questi mestieri stanno sparendo: sei ancora in tempo per cambiare | La tua posizione è ad alto rischio

Ci sono dei lavori che stanno velocemente scomparendo, ti consigliamo di cercare un’occupazione diversa velocemente.

Il mondo del lavoro sta cambiando velocemente e questo lo sappiamo fin troppo bene. Ce lo ripetono giorno dopo giorno, settimana dopo settimana e mese dopo mese, ci dicono che la tecnologia h invaso ogni campo e ben presto l’operato umano verrà completamente sostituito dalle macchine.

Poi però, c’è chi afferma che ad oggi a trovare lavoro sono esclusivamente coloro che si specializzano. Ogni singolo lavoro deve essere svolto da soggetti che sono specificatamente preparati proprio per riuscire a svolgere il lavoro nel migliore dei modi. Non basta più essere un operai generico, occorre essere in grado di svolgere delle mansioni in maniera precisa e professionale.

Ovviamente i numeri intervengono in tutto questo e ci spiegano di come, ci sono alcuni lavoro che con il passare degli anni stanno andando scomparendo. Ma come è possibile che ci siamo degli impieghi per cui non ci sarà più posto.

Un cambiamento questo, dovuto all’introduzione in larga scala della tecnologia, appunto, i macchinari prendono il posto degli umani. Fino a qualche anno fa, questo sembra essere assurdo, invece adesso sta accadendo veramente.

Alcuni lavori si trasformano

Se da una parte ci sono lavori che andranno via via scomparendo, ce ne sono altri, invece, che si stanno modificando, sempre per via del massivo utilizzo della tecnologia. Questa non deve essere sempre vista come un qualcosa di negativo, se utilizzata nella maniera corretta la tecnologia offre un importante aiuto per migliorare la società e i servizi.

Ovviamente occorre prendere il meglio da tutto questo marasma di cambiamenti e cercare di lavorare a braccetto con i computer e con tutti i cambiamenti che per colpa dell’evoluzione avvengono. Ma vediamo adesso quali sono i lavori più a rischio.

I lavori che stanno per sparire

Ci sono dei lavori che sono letteralmente in via d’estinzione. In particolare ci si riferisce al casellante autostradale, l’addetto alla biglietteria ferroviaria e il cassiere al supermercato. Si tratta dei 3 casi più noti, per quello che riguarda la sostituzione dell’opera umana con quella delle macchine. L’automazione in tali campi è presente ormai, già da tempo.

Ma anche gli operai stanno vedendo la loro sostituzione con i robot, oltre agli operatori telefonici, gli addetti al telemarketing, i receptionist. Attenzione poi ai farmacisti, operatori di borsa, agenti di viaggio e nell’ultimo mese anche i corrieri, sostituiti da auto elettriche che non hanno bisogno di autista.