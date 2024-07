Caldaia gratis, cambiala prima che ti arrivi la multa europea: con questa richiesta i soldi tornano dritti in tasca

Puoi avere la caldaia in maniera completamente gratuita. Sbrigati a cambiarla prima che ti arrivi la multa dall’Unione Europea.

In questi anni in cui molta attenzione si è posta nei confronti dell’inquinamento e di tutto ciò che lo riguarda, ecco che la caldaia e la sua eventuale sostituzione rientra in quelli che sono gli interventi per delle case molto più efficienti.

L’Unione Europea ha deciso che le case devono essere in grado di garantire il rispetto dell’ambiente. Una prospettiva questa, che ha preoccupato e non poco gli italiani. Sembra che sono veramente tante le case italiane che non rientrano nei canoni decisi dell’Europa, non sono in grado di mantenere quello che è lo standard europeo per evitare l’inquinamento che in questi anni ci ha colpito duramente.

Questo è anche il motivo per cui l’Italia ha promosso diversi bonus per incentivare gli interventi sugli immobili. Si cerca di intervenire al fine di rendere le case efficienti, ovvero, in grado di abbattere l’inquinamento ma anche le spese per la fornitura di energia elettrica.

In tutto questo, se c’è un elemento presente nella maggior parte delle abitazioni e che spesso è colpevole di inquinamento, questo è la caldaia. Ma da questo momento si può cambiare riducendo la spesa.

Intervenire subito per evitare le sanzioni

Nel caso in cui non si intervenisse a cambiare la caldaia, quello che si rischia è una multa molto salata. L’Europa ha deciso che nell’arco di pochi anni tutte le abitazioni devono essere uniformate a uno stesso standard. ovviamente i cittadini sono tenuti ad uniformarsi. Attualmente la tipologia di caldaia più utilizzata è quella a condensazione, anche se ben presto sparirà anche lei.

La legge di bilancio ha permesso di sfruttare una serie di agevolazioni in questo 2024, il tutto sarebbe frutto di una proroga ulteriore per quello che riguarda il cambio della caldaia che si ha nella propria abitazione.

I bonus caldaia a cui si ha accesso

Per quest’anno è ancora possibile beneficiare dell’Ecobonus al 50% e al 65%. Esso è destinato a tutti coloro che provvedono alla sostituzione della loro caldaia nell’ambito di lavori per efficientemente energetico e ammodernamento degli impianti di riscaldamento. Si può beneficiare del bonus sotto forma di detrazione IRPEF o IRES.

Per quello che riguarda il Superbonus esso è sceso al 70% ma per beneficiarne occorre provvedere ad interventi di isolamento termico, ovvero sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente. Indispensabile salire di almeno 2 classi per quello che riguarda l’efficientamento termico.