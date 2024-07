Bollette alle stelle, con una semplice richiesta dirai addio al caro prezzi: la tua vita cambia drasticamente

Come poter affrontare una spesa d’acqua, luce e gas particolarmente esosa: esiste una opzione per l’utente che ne facilita il pagamento.

I cambiamenti climatici certo non aiutano a risparmiare. L’improvviso fronte caldo che in queste settimane sta investendo la penisola – decisamente fuori scala, tanto da far considerare lo scorso giugno quello più caldo di sempre – sta producendo, come conseguenza, l’aumento di consumo di acqua ed elettricità.

Con un clima così, fioccano infatti le docce e i condizionatori girano 24 ore su 24. E’ naturale che tutto questo impatti sul costo delle bollette.

Peraltro, non è che di inverno ce la si sia cavata meglio. A far schizzare i prezzi delle forniture energetiche ci aveva pensato infatti l’elevato costo delle materie prime, conseguente alla guerra in Ucraina scoppiata nel febbraio 2021. Con i salari al palo, questi aumenti continui hanno messo in difficoltà moltissimi nuclei familiari.

Ogni qualvolta arriva una bolletta è quindi un dramma annunciato: quanto pagheremo a questo giro? Non tutti sanno però, che è sempre possibile trovare una soluzione che ci consenta di ammortizzare la spesa per acqua luce e gas, tale da rendere la gestione delle uscite un po’ più soft.

Rateizzare le bollette

A venire incontro al consumatore in difficoltà è l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente. L’ente ha infatti disposto che è possibile concedere l’opzione – se sono soddisfatte alcune condizioni – di pagare le bollette a rate, garantendo in tal modo una maggiore sostenibilità finanziaria agli utenti in difficoltà.

Pagare l’acqua, il gas o l’elettricità in comode rate mensili non è sempre possibile: innanzitutto, è necessario che la spesa in fattura sia comunque al di sopra dei 50 € e che riguardi un lasso di tempo superiore al mese. Quest’ultima condizione è praticamente sempre soddisfatta, in quanto le bollette sono generalmente almeno bimestrali.

Come richiedere la rateizzazione

Nella maggior parte dei casi la concessione della rateizzazione è a discrezione dell’azienda fornitrice del servizio, ma vi sono delle condizioni che, se rispettate, rendono questa modalità di pagamento obbligatoria su richiesta dell’utente.

Tra casi in cui la rateizzazione va necessariamente concessa vi è quello in cui la somma da pagare è più del doppio rispetto a quanto pagato nella media. Per ottenerla è però necessario rivolgersi al proprio gestore, secondo le modalità che questi fornisce: numero verde, sito web o app.