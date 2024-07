Assegno Unico, ti meriti molto di più: il vero importo lo scopri solo con questo strumento | Ci impieghi due minuti

Puoi scoprire il vero importo dell’Assegno unico con questo semplice strumento, in pochi click puoi finalmente sapere la verità.

Poco più di un anno fa, l’ingresso nel nostro sistema economico dell’Assegno Unico Universale figli a carico. Essa è una misura economica pensata per le famiglie con figli a carico, dai 0 ai 21 anni. L’assegno viene corrisposto dal momento della nascita del bambino, con arretrati fino al settimo mese di gravidanza.

Una misura economica, questa che è andata a sostituire tutti quelli che erano i bonus che spettava a tutti i neo genitori, oltre che gli assegno familiari a cui da sempre si era abituati.

Con importo variabile, a seconda di alcuni specifici parametri, l’Assegno Unico offre un notevole aiuto a tutti coloro che hanno dei figli. Si tratta di una misura che è stata introdotta in Italia per andare a sostegno delle famiglie e per fare in modo che avvenga un aumento delle nascite, attualmente ancora molto limitate.

Per tutti coloro che non sanno in che modo conoscere a priori quello che è l’importo dell’Assegno Unico, ci sarebbe un metodo per avere un calcolo piuttosto preciso dell’importo a cui si ha diritto. Ecco in che modo è possibile procedere con il calcolo.

L’importo e le variabili da cui dipende

L’importo dell’Assegno Unico Universale figli a carico, cambia a seconda di una serie di criteri che ne determinano l’ammontare. Fino a quando è stato in vigore il vecchio Reddito di Cittadinanza, le famiglie che ne avevano diritto lo ricevevano sulla carta RDC, attualmente invece è possibile ricevere gli importi direttamente sul proprio conto corrente.

A determinare l’importo è il numero dei figli, la presenza nel nucleo di entrambe i genitori, l’ISEE e anche la posizione lavorativa dei coniugi. In base a ciò l’INPS provvede al calcolo degli importi che vengono poi erogati di mese in mese.

Come conoscere l’importo dell’Assegno Unico

Cari genitori che siete alla lettura, potrete conoscere il valore dell’Assegno Unico a cui avete diritto, sul sito ufficiale dell’INPS. Al link https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore con una manciata di click si potrà conoscere l’ammontare del bonifico a cui si ha diritto. Tra le domande che vengono poste al genitore, ci sono indicazioni sullo stato di salute dei figli, il loro numero, la presenza di un’eventuale invalidità.

Inoltre sarà possibile inserire il valore del proprio ISEE e verrà chiesto se si ha diritto a una delle maggiorazioni previste. Infine si ottengono indicazioni precise su quello che sarà l’importo a cui si ha diritto.