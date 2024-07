Supermercato COOP chiude per sempre: serrande abbassate in tutto il comune | Famiglie lasciate senza cibo né acqua

In tutto il comune chiude il supermercato Coop. Le famiglie sono lasciate senza né cibo né acqua, una bruttissima situazione.

I primi ad essere colpiti dalla crisi economica che sta affliggendo il nostro paese non sono solo i cittadini, ma anche le imprese che siano di piccole o di grandi dimensioni. I supermercati stanno iniziando ad accusare il colpo di un’economia che sembra stentare a riprendere il ritmo di un tempo. Sono pochi coloro che hanno la possibilità di affrontare le spese quotidiane che richiede un qualunque esercizio commercia.

Ecco che proprio per questo motivo moltissimi imprenditori sono stati costretti già ad abbassare le serrande. Un problema non di poco conto che in alcuni casi mette in grande difficoltà gli italiani e i consumatori in generale.

Storia ormai vecchia quella delle città che perdono i loro negozi, di zone intere che non sono coperte da servizi che possono essere ritenuti veramente basilari. I centri si svuotano e quelle che dovrebbero restare sono le grandi catene. Peccato che gli eventi ci dicono proprio il contrario.

Questa volta a chiudere è uno dei supermercati più amati dai consumatori, proprio per la sua vasta scelta, ma anche questa volta la crisi economica ci ha messo lo zampino.

Anche le grandi catene sono in crisi

Questo è il dato veramente preoccupante. Purtroppo anche le grandi catene sono in crisi e sembra proprio che non siano in grado di gestire un mercato che sta mettendo anche loro in serie difficoltà. I consumatori sono alla ricerca del prezzo più basso in assoluto, abbandonano i supermercati più blasonati per acquista ai discount.

Purtroppo ad oggi, poco importa del marchio, quello che è veramente importante è risparmiare la somma che sia la più alta possibile. Il tutto semplicemente per far quadrare i conti di uno stato che è in netta difficoltà.

La Coop chiude in maniera definitiva

Il comune di Pravisdomini rimarrà senza la sua Coop, anzi in questo modo rimarrà senza il suo supermercato di fiducia e questo metterà in difficoltà non poche famiglie. Gli abitanti sono preoccupati, esattamente come tutti i dipendenti del supermercato che sta per chiudere i battenti. In tutto il comune non c’è un servizio simile.

Dalla sua, l’amministrazione ha annunciato che, Coop Casarsa non proseguirà la sua attività, ma il sindaco Andretta ha comunque cercato di rasserenare gli animi, affermando che stanno vagliando diverse possibilità per fare in modo che arrivino dei commercianti.