Debiti, ora non li devi più pagare: presenta questo documento e torni libero | Lo Stato ha pensato a tutto

Se presenti questo documento non devi più pagare i tuoi debiti, lo Stato ha veramente pensato a tutto e puoi finalmente dormire tranquillo.

Purtroppo la situazione economica dell’Italia non lascia molto scampo ai cittadini italiani. Non sono pochi coloro che sopperire alle spese finiscono per indebitarsi fino al collo. Questo succede tanto alle persone fisiche, quanto a coloro che sono titolari di aziende, ovvero operano come liberi professionisti.

La crisi economica è un argomento che invade i giornali, le notizie presenti sul web e le nostre vite. Ognuno di noi deve farci i conti in maniera quasi quotidiana, nel semplice fare la spesa, pagare le bollette o provvedere al pieno dell’automobile.

Una situazione molto difficile che ha spinto moltissimi italiani a quello che in tanti conoscono come sovraindebitamento. Una situazione questa a cui dovrebbe provvedere la Camera di Commercio, ente che si dovrebbe porre al fianco del cittadino che si trova in difficoltà.

Proprio le Camere di Commercio sono gli enti che devono provvedere alla costituzione degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Esse hanno la facoltà di richiedere l’iscrizione nel Registro degli OCC, ovvero alla domanda da presentare agli organismi di conciliazione. Ma cerchiamo di comprendere quale sia il supporto in caso di sovraindebitamento.

Conosciamo quello che è l’OCC

Si chiama Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, è stato creato con la Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed è stato pensato per le aziende e per i cittadini che risultano essere sovraindebitati e quindi non riescono a far fronte a tutti gli importi da pagare. Ovviamente per potervi accedere occorrerà soddisfare alcuni requisiti specifici.

Quello che si cerca di ottenere rivolgendosi all’OCC è trovare la soluzione migliore per risolvere il sovraindebitamento. Alle procedure possono accedere i consumatori, i professionisti, gli imprenditori e anche le start up di tipo innovativo.

In che modo funziona l’organismo

Quindi nel caso in cui un debitore vuole intraprendere una pratica con l’OCC quello che deve fare è provvedere all’avvio di un’istanza presso le sedi territoriali in modo tale che venga nominato il gestore di una crisi. Inoltre occorrerà presentare l’elenco dei creditori e le somme dovute, l’elenco dei beni a disposizione, le dichiarazioni dei redditi e l’elenco delle spese che si sostengono in questo momento.

In questo modo sarà possibile trovare un accordo al fine di poter far fronte ai propri debiti senza essere in difficoltà. In questo modo è possibile riuscire a risolvere la situazione debitori.