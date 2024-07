Casa nuova senza mutuo, con le agevolazioni dello Stato risparmi migliaia di euro: la lista è praticamente infinita

Con le nuove agevolazioni dello Stato puoi comprare casa nuova e risparmiare migliaia di migliaia di euro, ecco come.

Se comprare una casa è il tuo sogno più grande, sicuramente ti sei scontrato con quella che è l’attuale realtà del mercato immobiliare. I più informati con ogni probabilità hanno sentito più volte parlare di quella che è la crisi del mercato immobiliare. Infatti questo è un momento non proprio semplice per tutti coloro che vogliono investire nel mattone.

Eppure in Italia, da sempre, investire nell’acquisto delle case è ritenuto un vero e proprio affare. Ma attualmente la situazione è quella della presenza di numerose case in vendita, ma pochi gli acquirenti disposti a prendersi questo impegno.

I tassi di interesse sono troppo alti, accedere al credito è troppo difficile, le garanzie richieste non tutti le hanno a disposizione. Insomma, ottenere un mutuo è una vera mission impossible, senza pensare, poi che per via dei tassi alle stelle, si finisce per pagare importi estremamente elevati.

Ma grazie alle sovvenzioni statali è possibile instaurare una controtendenza. È possibile risparmiare, ma realizzare comunque il sogno di una nuova casa, ecco in che modo è possibile farlo.

Meglio una casa nuova o una da ristrutturare?

Quando si decide di acquistare una casa ci si pone innanzitutto una domanda, ma è meglio acquistare una casa appena costruita, ovvero ristrutturarne una che ha già qualche anno? Negli ultimi mesi si è diffusa l’idea che sia meglio acquistare una casa da ristrutturare, innanzitutto perchè meno cara e in secondo luogo, perchè sarebbe più semplice forgiarla a proprio piacimento. Intervenire su una casa appena costruita, non ha poi la stessa convenienza.

Anche se in molti acquista e ristrutturano le case per andarci poi ad abitare, non sono pochi coloro che decidono di acquistare per poi intervenire sull’immobile e costruirlo in una casa alloggio. Un’idea imprenditoriale che sembra essere molto allettante.

Il sostegno finanziario che attendevi

Per tutti coloro che decidono di restaurare un’immobile, conoscere il IFRRU si rivela veramente indispensabile. Esso è una linea di credito che va a dare sostegno ai progetti di rimodernamento urbano, per dare nuovo valore agli immobili e alla città. Essa viene concessa per immobili con più di 30 anni, quelli abbandonati e quelli facenti parte dell’edilizia sociale.

Tutti gli immobili per cui la linea di credito verrà riconosciuta, potranno essere utilizzati ad uso abitativo, ovvero messi al servizio di nuove attività economiche, per dare nuovo spunto all’imprenditoria.